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金州勇士在附加賽首輪逆襲快艇後，正準備在明晚前往鳳凰城與太陽展開最終生死戰。然而，球隊今日傳來令人憂心的傷情報告。根據勇士隨隊記者斯萊特（Anthony Slater）的最新消息，陣中禁區守護神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因右腳踝酸痛，目前已被列入「出賽成疑（Questionable）」名單，若是無法順利出戰，少了20分的挹注這對勇士無疑來說是晴天霹靂。斯萊特在報導中指出，波爾辛吉斯在昨日擊敗快艇的賽後，被觀察到走路姿勢有些跛行，顯然腳踝的傷勢在比賽中已造成實質影響。雖然勇士隊的官方傷病報告中，除了波爾辛吉斯外並無其他意外情況，但這位拉脫維亞明星長人的健康狀況無疑是勇士能否搶下西區最後一張季後賽門票的關鍵。波爾辛吉斯在昨日對陣快艇的比賽中，完美展現了「獨角獸」的統治力。他僅出戰28分鐘，便以12投8中的高效準頭砍下20分、5籃板、5助攻。他在外線投進了3顆關鍵三分球，徹底拉開空間讓柯瑞有更多突破空隙；同時在防守端送出2次火鍋，是勇士能守下末節反擊的核心。如果波爾辛吉斯無法在鳳凰城登場，勇士隊將面臨致命性的戰力缺口。首先是禁區空虛的問題，太陽隊擁有強悍的內線戰力，失去波爾辛吉斯的護框，德雷蒙德·格林（Draymond Green）將承擔過重的防守壓力。其次，少了他在外線的牽制，太陽隊的防守將更肆無忌憚地包夾柯瑞，導致勇士進攻空間縮小。對勇士來說，若再少一名明星級主力，板凳深度與整體高度將被推向極限，輪替調度將變得極其艱難。目前勇士醫療團隊正全力針對波爾辛吉斯的腳踝進行治療，球團將在賽前最後一刻決定他是否能上場。對於勇士球迷來說，這場生死戰不僅是球星間的對決，更是醫療團隊與時間的一場賽跑。