我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）與球員工會（NBPA）於昨（16）日針對球星提出的65場規則「特殊情況挑戰」做出裁決。洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）與底特律活塞康寧漢（Cade Cunningham）確定保住爭奪年度MVP與年度最佳陣容的資格；然而，明尼蘇達灰狼隊球星愛德華茲（Anthony Edwards）的申請卻遭到獨立仲裁人駁回。此舉引發愛德華茲團隊不滿，經紀人更公開點名康寧漢，質疑聯盟審核標準不一。愛德華茲本季出賽60場，未達聯盟規定的65場門檻。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，愛德華茲團隊以「病毒感染」導致缺陣為由提出挑戰，尋求比照康寧漢「肺塌陷」的特殊待遇。然而，由聯盟與球員工會（NBPA）組成的獨立仲裁小組最終判定，愛德華茲的情況不符合豁免標準。這意味著即便愛德華茲本季場均繳出28.8分的火燙數據，並帶領灰狼再次殺入季後賽，他也無法獲得任何年度獎項的評選資格，包括可能影響頂薪合約獎勵金的年度陣容。在判決結果公布幾小時後，愛德華茲的經紀人發表了一份措辭強硬的聲明。聲明中直接點名活塞隊球星康寧漢，質疑兩者間的待遇差異：「我們感謝球員工會協助申訴，但我個人對康寧漢獲得『仁慈』感到困惑。他在球場上受傷（肺塌陷）獲得豁免，而愛德華茲因病毒感染缺陣卻被拒絕？但最終你們也知道，這對『蟻人』來說完全沒影響，他根本不在乎。」與愛德華茲的處境相反，活塞隊的康寧漢本季雖然也因傷缺陣，但在獲得豁免權後，他本季場均23.9分、9.9助攻的全明星級數據，極大機率讓他連續兩年入選年度最佳陣容。康寧漢本季不僅帶領活塞寫下東區第一種子的驚人戰績，更證明了自己是聯盟未來的明星控衛。隨著獲選資格到手，他去年簽下的5年2.69億美元頂薪續約，總價值預計將再增加4500萬美元。