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媽祖遶境進香活動熱烈展開，其中白沙屯拱天宮遶境預計於下周回宮，大甲鎮瀾宮亦將於今（17）日晚上起駕，展開為期9天8夜的遶境行程。產險業者提醒，遶境期間參與者長時間步行並跨縣市移動，建議可透過投保國內旅遊平安險，補強進香過程中的風險保障，以9天8夜來說，最低保費約232元。苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動今年報名人數衝破46萬人，創下歷史新高，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香也將於今晚10時05分起駕，展開9天8夜的徒步遶境，沿途行經台中、彰化、雲林、嘉義，總行程約340公里，屆時將吸引眾多信眾參與。不過，遶境活動過程中，由於參與民眾非常多，偶有民眾因行經道路而發生交通事故，或因人潮擁擠不慎跌倒、扭傷，加上天氣炎熱或飲食不適亦可能引發身體狀況，甚至在密集人潮環境中，也可能因碰撞導致受傷或財物損失，並衍生相關責任風險。也因此，兆豐產險建議透過旅平險補強進香風險，涵蓋陸上交通事故、食品中毒、行動電話失竊及第三人責任保險等項目，並提供最高10萬元的緊急醫療轉送服務，以因應突發狀況，民眾可以出發前1小時，透過網路投保，不僅流程快速便利，還能於行程啟動前即時生效。若以全程參與9天8夜遶境行程為例，兆豐產險表示，國內旅平險最低保費約232元，此外，若行程中涉及沿途接駁或其他移動需求，亦可依個人實際狀況彈性加購租用汽、機車責任保險，使整體保障規劃更為完整。