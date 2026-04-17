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今日小聯盟（MiLB）賽場多位混血好手、旅美小將表現亮眼。效力於哥倫布快艇隊（Columbus Clippers，克里夫蘭守護者AAA）的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）展現強大進攻火力，單場貢獻兩支安打；而哈德遜河谷叛徒（Hudson Valley Renegades，紐約洋基A+）的林台加則是在關鍵時刻送回分數，並展現壘間侵略性。在哥倫布快艇對戰愛荷華小熊（Iowa Cubs）的比賽中，費爾柴德（Stuart Fairchild）今日擔任先發中外野手第4棒。他首打席便進入狀況，2局下半面對時速92.4英哩的四縫線速球，揮出一記擊球初速高達108.4 MPH的左外野平飛二壘安打。隨後他靠著隊友安打成功跑回本壘，為球隊首開紀錄。8局下半，費爾柴德再度建功，擊出中外野平飛一壘安打，隨後藉由暴投展現積極跑壘意識回到本壘得分。總計費爾柴德今日5打數2安打，包含一支二壘安打與1次觸身球，賽後打擊率緩步爬升至.328，上壘率更高達.458。效力於洋基高階1A的林台加今日同樣表現全面，擔任先發右外野手第5棒。1局上半首打席就敲出右外野平飛安打。雖然隨後在4局上半擊出野手選擇上壘，但他在壘間展現驚人速度，成功發動本季第2次盜壘，隨後靠著滾地球推進至三壘。林台加今日雖在6局上半擊出雙殺打，但全場仍貢獻了2分打點。目前打擊率維持在.235，長打率亦為.235。同場出賽的愛荷華小熊隊重砲「龍仔」隆恩（Jonathon Long）今日擔任先發指定打擊第3棒。隆恩今日在選球端展現極高耐心，4局上揮出一記初速91.8 MPH的左外野滾地一壘安打，隨後在7局與9局都成功選到四壞球保送上壘。總計今日3打數1安打、2次保送，打擊率穩定維持在.299，上壘率則是極佳的.390。