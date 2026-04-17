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▲張凌赫素顏太帥，再度迷翻大批粉絲。（圖／微博@-D王兜兜）

中國男星張凌赫因主演古裝劇《逐玉》爆紅，但卻因劇中明顯的妝感，而遭嘲「粉底液將軍」。而近日，有粉絲曬出他超真實、毫無妝造的素顏照，竟然帥度絲毫不減，不僅髮量超多、五官一樣深邃，皮膚也依然超好，讓粉絲再度暈船，直呼：「帥到沒天理」。張凌赫雖然因在《逐玉》的妝，而遭嘲「粉底液將軍」，但依然無法抵擋他不斷狂飆的高人氣。有粉絲直接曬出他沒有任何造型的大素顏照片，只見他的髮量超多，但沒有特別打理，就算臉上也沒有畫任何的妝，五官卻依然深邃，濃眉大眼與高挺鼻樑依然健在，就連皮膚也非常白，整張臉毫無瑕疵。張凌赫素顏也一樣帥翻的模樣，也讓粉絲們再度淪陷，紛紛驚呼：「就算沒抹粉底的將軍，還是能打翻一船子的人」、「說他是靠粉底變帥的人，給你一個泳池的粉底液，你一輩子也達不到他百分之一的高度」、「素顏就已經帥到沒天理了！根本是極品」。而近日張凌赫與Discovery探索頻道、野生救援WildAid，合作拍攝公益紀錄片《凌探未來》，整集都以素顏現身，膚質依然超好，直接打臉大批酸民，自然面貌也再度獲得好評。片中張凌赫回到家鄉江蘇深入探索低碳轉型技術，以「張工」身份進行專業調研。電氣工程專業背景的他，也透過拍攝實現了「如果沒有當演員」的工程師職業夢想。張凌赫日前因在《逐玉》中，臉上的妝畫太白，而被部分網友開酸。然而，許多粉絲坦言看劇就是看個開心，還直言「誰要上網看醜的。」認為張凌赫雖然妝太濃，但畫得好看，忍不住為他反擊酸民：「搞得好像誰塗都能那麼好看一樣，不然隨便塗路上不是就一堆美男。」這番言論也引來許多網友的認同，「選你正解，人生夠苦，誰要追星都追個苦瓜啊」、「就是現實中大多是怪力亂神，才需要看電視保養一下！」、「他們以為跟他的差別只是一罐粉底液，就算用同一罐粉底液也是天差地別」、「真的不要剝奪女生的快樂，讓我們看個顏值智商身高都在線的不行嗎？」認為看劇就是要看帥哥。