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台中市4月間的年度宗教盛事「三大媽祖」（白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、梧棲浩天宮）遶境活動，預估吸引高達150萬人次信徒熱情參與。為確保遶境順利與交通順暢，臺中市政府警察局出動無人機高空巡查、搭配警用行動電腦（M-Police）與智慧影像示警系統，結合義交、義警、民防及志工等民間力量，總計投入超過4,000人次警、民力協勤，全力完成各項安全維護任務。臺中市政府警察局表示，為有效防制搶轎衝突與宵小行竊，本次勤務全面導入「科技維安」。警方不僅建置聯合指揮所，更出動無人機高空巡查，搭配警用行動電腦（M-Police）與智慧影像示警系統，將現場即時影像回傳，能更彈性、機動部署警力；同時，透過GPS定位技術與跨縣市警力的緊密聯繫，精準掌握隊伍動態，提升指揮調度效率，確保所有突發狀況皆能於第一時間迅速排除。在防範衝突與交通疏導方面，警方針對易發生糾紛的熱點，提前查訪並「期前約制」各陣頭及參與團體，編組機動處理警力嚴防衝突發生。針對三大媽祖遶境路線預期交會的重疊路段，特別強化交通疏導與落實人車分流機制。此外，亦部署「檢扒勤務」，全力保障信眾財產安全。活動期間，警方除將嚴格取締違法脫序行為，更積極落實為民服務，隨時提供沿線信眾必要的協助。警方呼籲信眾參加活動時應隨時注意財物，並嚴守「不搶轎、理性虔誠祈福」原則，若有任何暴力滋事行為，警方一律嚴懲究辦，期望這場傳統信仰的宗教盛會，在平安、理性的氛圍中畫下完美句點。