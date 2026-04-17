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白沙屯媽祖進香最狂結緣品！胸罩「36D的」信徒都不敢拿

口中喊出「36D的！36D的！來這邊內衣喔！有沒有36D的」，結果都沒有半個人伸手過去拿

結緣品慘變「結仇品」笑翻！實品照曝光：老婆穿不了

「有聽到阿姨們很努力叫賣，但都沒什麼人在拿，尺寸真的選太大了啦！」、「經過的時候聽到36D的還不敢相信，到底是幾個人可以穿到36D還剛好會來走白沙屯媽祖進香」、

▲信徒努力在路邊發放36D的女性內衣，結果根本沒幾個人可以拿，笑翻許多網友，有信徒帶回家給老婆試穿，結果尺寸也不合。（圖/Threads）

白沙屯媽祖進香活動持續進行當中，目前已經至雲林北港朝天宮進香結束返程，然而在隨行途中，都會有許多民眾發放結緣品、補給食物等等，就有網友超爆笑表示，自己看到有阿姨在發結緣品，一直喊「36D的！36D的！」結果一看結緣品竟然是女性胸罩，但因為自己胸部不夠大不能拿，貼文笑翻2萬名網友，不少人都笑稱：「這根本是結仇品！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「是一種打擊....我哭了，36D想結緣結不了」只見貼出的影片，一群阿姨正從紙箱中不斷拿出結緣品女性胸罩，，甚至還有民眾問說這什麼尺寸，阿姨回答：「36D的」，該信徒也直接離去沒拿。貼文曝光後立刻瘋傳，吸引超過2萬人按讚表示：、「殺傷力不大，但是侮辱性極強」、「明明是結緣，直接重傷我要笑死」、「太好笑了，影片重看好幾次」。然而有不少信徒也表示：「拿了一件回去給老婆看看，結果老婆是C根本也不合身，真的是太逗趣了。」