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進入國營事業機會來了！中油、台電、台糖、台水等4家經濟部為加速人力新陳代謝，將於2026年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定394名，本屆招考新進職員起薪約4.6萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理；其後得視工作績效逐步晉升，預估進用後第5年，月薪最高可突破6萬元。因應國營事業人力需求，並傳承核心技術及經驗，經濟部持續徵才，今年暫定招募22個領域、總計394名專業人才。其中以電機類別招考82名為最多，如台電為確保供電穩定並朝淨零轉型目標邁進所需的電網電力、儀控及運轉維護等專業技術人力。除電機類別外，另有企管62名、人資12名、財會18名、國貿3名、資訊25名、統計資訊5名、資通安全17名、政風9名、法務7名、地政5名、土木20名、建築4名、機械49名、儀電19名、環工8名、職業安全衛生3名、畜牧獸醫4名、農業3名、化學9名、化工製程27名及地球物理3名，廣招各領域專才加入國營事業行列。經濟部說明，本屆招考新進職員起薪約4.6萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。其後得視工作績效逐步晉升，預估進用後第5年，月薪最高可突破6萬元。各類別考試科目如附件，至應考資格、報名方式、報名日期及其他事項請參閱甄試簡章。簡章預定於115年6月18日於本甄試網站及本部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章。