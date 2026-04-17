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洛杉磯道奇大谷翔平台灣時間昨（16）日在主場先發登板對陣大都會，繳出6局失1分、10次三振的精彩表現，力退大都會。賽後，他罕見提及自己即將過生日的女兒，不知道怎麼描述女兒成長「就很可愛」，也感受到「無法常陪伴在女兒身邊的焦慮感」。此外，他不太清楚女兒認不認得球場上的自己，逗趣表示，「女兒有時看到綠茶包裝上的圖案也會喊爸爸。」在昨天道奇與紐約大都會的對決中，五局上大谷翔平遭遇一出局二、三壘有人的失分危機，他連飆4球超過161公里的速球成功解圍，最終道奇以8：2擊退大都會。賽後大谷直言當時抱著「被安打就被逆轉」的決心全力投球。此外，即將升格人父一週年的他，也罕見流露感性，坦言賽季中遠征時無法陪伴女兒成長，內心感到相當糾結。對於4月春天出生的女兒，大谷翔平罕見表示「很想女兒」，他感性提到，球季期間長期客場征戰，有時數週無法見面，感覺孩子長得飛快，「雖然一方面想在身邊看著，但另一方面也有無法常陪伴在身邊的焦慮感。」當被問及女兒的成長狀況，大谷雖然糾結但也流露出滿滿爸爸情，只說，「嗯，這很難說呢。就只是覺得非常可愛。」身為棒球員的大谷翔平，女兒除了平時見得到他外，也能在電視轉播中看見爸爸的身影。對於自己上場時，女兒是否能認出打擊區或投手丘上的就是父親，大谷表示，「這要怎麼說呢，大概是一半一半吧。」不過大谷馬上幽默回應，「女兒有時看到綠茶包裝上的圖案也會喊爸爸，到底是認得還是不認得，我也不太清楚。 」雖不確定女兒是否認得出自己，但大谷女兒對著大谷代言的伊藤園包裝喊爸爸（Pa-Pa）的模樣，也讓大谷與球迷們融化。