洛杉磯快艇在附加賽首場比賽以121：126不敵金州勇士遭到淘汰，美媒《FanSided》記者奧格登（Maxwell Ogden）指出，這場比賽對於勇士來說不僅僅是一場附加賽勝利，同時也為休賽季爭取雷納德（Kawhi Leonard）清開障礙。
快艇提早放暑假 勇士爭取雷納德利多
隨著快艇隊提早出局，有關倫納德的大型交易傳聞開始甚囂塵上。奧格登（Maxwell Ogden）表示，勇士實際上取得了雙重勝利，「除了晉級之外，勇士隊悄悄為取得雷納德掃清了障礙。當快艇隊被擋在季後賽大門外，爭奪雷納德的夢想顯得比以往更加寫實。這場勝利給了雷納德考慮轉隊的理由。」
為柯瑞再拼一冠 勇士要先清除薪資空間
要在這個休賽季透過交易雷納德並非易事。雷納德在2026-27賽季的薪資高達5030萬美元（約合新台幣15億），這意味著勇士隊若不送出巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）或其他核心資產，幾乎不可能達成交易。
不過，勇士隊也迎來財務上的利多，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）即將到期的3070萬美元合約，將在幾個月後騰出薪資空間，為這支王朝球隊提供操作彈性。若健康狀況允許，雷納德的加盟無疑能幫助柯瑞追逐生涯第5枚冠軍戒指。本賽季倫納德在快艇隊出賽65場，繳出生涯新高的場均27.9分，場均還能貢獻1.9次抄截與113的防守效率值，證明自己依舊是聯盟頂尖的攻守兼備側翼。
資料來源：《The Sporting News》
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隨著快艇隊提早出局，有關倫納德的大型交易傳聞開始甚囂塵上。奧格登（Maxwell Ogden）表示，勇士實際上取得了雙重勝利，「除了晉級之外，勇士隊悄悄為取得雷納德掃清了障礙。當快艇隊被擋在季後賽大門外，爭奪雷納德的夢想顯得比以往更加寫實。這場勝利給了雷納德考慮轉隊的理由。」
為柯瑞再拼一冠 勇士要先清除薪資空間
要在這個休賽季透過交易雷納德並非易事。雷納德在2026-27賽季的薪資高達5030萬美元（約合新台幣15億），這意味著勇士隊若不送出巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）或其他核心資產，幾乎不可能達成交易。
不過，勇士隊也迎來財務上的利多，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）即將到期的3070萬美元合約，將在幾個月後騰出薪資空間，為這支王朝球隊提供操作彈性。若健康狀況允許，雷納德的加盟無疑能幫助柯瑞追逐生涯第5枚冠軍戒指。本賽季倫納德在快艇隊出賽65場，繳出生涯新高的場均27.9分，場均還能貢獻1.9次抄截與113的防守效率值，證明自己依舊是聯盟頂尖的攻守兼備側翼。
資料來源：《The Sporting News》