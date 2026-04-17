根據知名手機交易網站SellCell最新發布的「2026年智慧型手機忠誠度調查」，蘋果使用者的品牌忠誠度創下歷史新高，高達96.4%的果粉在下次換機時仍會選擇iPhone。相較之下，Android陣營使用者的跳槽率達13.6%，幾乎是iPhone用戶的4倍。
SellCell針對美國逾5000名智慧型手機用戶的調查顯示，蘋果的品牌忠誠度從2019年的90.5%、2021年的91.9%，一路攀升至今年的96.4%。調查指出，高達83.8%的iPhone用戶使用該品牌已超過5年，反觀Android用戶中僅有33.8%堅持使用同一品牌超過5年，顯示果粉的黏著度極高。
果粉不想換品牌的原因，有60.8%是因為單純「偏好蘋果」，另有17.4%則是「被蘋果生態系綁定」，至於少數約3.6%想跳槽的果粉，主要考量則是「覺得iPhone太貴」或「其他品牌性價比更高」合計約佔半數，也有22.5%認為其他品牌擁有更好的技術。
安卓陣營忠誠度回升
雖然Android用戶的跳槽率（13.6%）高於蘋果（3.6%），但整體而言，安卓陣營的忠誠度也來到了86.4%。其中，三星的表現尤為亮眼，忠誠度從2021年的74%大幅回升至90.1%；Google手機的忠誠度也從2021年的65.2%反彈至86.8%。有趣的是，當這群少數的iPhone用戶決跳槽時，高達69.7%的人會轉投三星懷抱，20.2%會選擇Google手機。
而Android用戶中在打算跳槽，除了有31.5%選擇換成三星、21.2%選擇Google之外，也有高達26.8%的人決定投入蘋果iPhone的懷抱。
調查點出目前智慧型手機市場比以往更為穩定，消費者被生態系綁定的情況日益明顯，品牌要從對手陣營搶客的難度也越來越高。未來的市場成長將越來越仰賴吸引全新的使用者進入生態系，而非單純從競爭對手手中奪取市佔。
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果粉不想換品牌的原因，有60.8%是因為單純「偏好蘋果」，另有17.4%則是「被蘋果生態系綁定」，至於少數約3.6%想跳槽的果粉，主要考量則是「覺得iPhone太貴」或「其他品牌性價比更高」合計約佔半數，也有22.5%認為其他品牌擁有更好的技術。
安卓陣營忠誠度回升
雖然Android用戶的跳槽率（13.6%）高於蘋果（3.6%），但整體而言，安卓陣營的忠誠度也來到了86.4%。其中，三星的表現尤為亮眼，忠誠度從2021年的74%大幅回升至90.1%；Google手機的忠誠度也從2021年的65.2%反彈至86.8%。有趣的是，當這群少數的iPhone用戶決跳槽時，高達69.7%的人會轉投三星懷抱，20.2%會選擇Google手機。
而Android用戶中在打算跳槽，除了有31.5%選擇換成三星、21.2%選擇Google之外，也有高達26.8%的人決定投入蘋果iPhone的懷抱。
調查點出目前智慧型手機市場比以往更為穩定，消費者被生態系綁定的情況日益明顯，品牌要從對手陣營搶客的難度也越來越高。未來的市場成長將越來越仰賴吸引全新的使用者進入生態系，而非單純從競爭對手手中奪取市佔。