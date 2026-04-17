值 4 月青梅產季，台灣「1 水果」卻驚傳價格大跳水！受暖冬與乾旱雙重打擊，2026 年高雄、台東等產區產量慘跌，部分果園甚至顆粒無收。然而產量減縮並未帶動收購價，加工廠收購價竟跌至每公斤 15 元。梅農無奈感嘆「採收一天賠一天」，乾脆任由果實掉落留給猴子吃。但在零售端，高品質手採梅依然受寵，內行人更分享只需「加 2 物」就能讓酸澀果實神進化，並首度公開私房黃金比例。
【黃金比例】梅子 1：酒 1：細冰糖 0.4（例如梅子 10 斤、酒 10 斤、糖 4 斤）。
【神進化製作 5 步驟】：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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🟡 產地悲歌：收購價每公斤 15 元「採越多賠越多」根據《中時新聞網》報導，高雄山區如桃源、那瑪夏等地，雖然開花正常，但因後續授粉不佳，產量僅剩往年 2 至 3 成。台東災情更慘重，產量僅剩 1 成，且果實普遍偏小。
- 價格大跳水：部分蜜餞加工廠收購價低至每公斤 15 元，甚至無法支付採收人力成本。
- 最新市場行情：根據「當季好蔬果」網站 4 月 17 日數據，批發市場平均價約 59.9 元/公斤（36 元/台斤），預估零售價則達 180 元/公斤。優質信義鄉手採梅 10 斤裝售價約在 1,000 至 2,000 元上下。
🟡 內行神進化：梅子加「酒與糖」變身頂級梅酒雖然產地收購價慘淡，但居家釀梅潮正熱。臉書家常菜社團達人分享，青梅只需加入「蒸餾酒與細冰糖」這 2 物，依照黃金比例就能釀出如精品般的佳釀。
【黃金比例】梅子 1：酒 1：細冰糖 0.4（例如梅子 10 斤、酒 10 斤、糖 4 斤）。
- 去蒂與挑選：梅子先去蒂頭並挑出傷果，避免釀造過程發霉。
- 洗淨與去澀：洗淨後「泡清水 4 小時」，這是去除青梅苦澀味的關鍵。
- 徹底晾乾：撈起梅子置於陰涼處完全晾乾，梅子表面若有水氣，釀酒必失敗。
- 戳洞釋味：在梅子表面用叉子刺洞或美工刀割十字，幫助風味釋放。
- 入甕浸泡：將梅子、酒、細冰糖放入玻璃甕，靜置半年即可飲用。
🟡 達人私房秘訣：梅子要皺還是飽滿？
- 糖的放法：冰糖若一次全放，梅子會縮得皺皺的且更入味；若想保持梅子飽滿，可將冰糖分兩次放，第一個月放一半，一個月後再補另一半。
- 酒的選擇：達人推薦「白蘭姆酒」口感最順；若選用高粱等烈酒，建議存放 1 年以上，風味才會轉化為甘醇不嗆辣。
🟡 懶人開運釀法：梅子加「這 2 物」變酸甜梅醋若不嗜酒，將梅子加入「醋與糖」也能神進化成消暑梅醋。
- 新手款：選用「無糖蘋果醋」，果香清爽不搶味，失敗率最低。
- 大人味：選用「58 藜麥高粱醋」，高酸度萃取出的風味層次最為濃厚。目前各大通路如全聯、蝦皮正適逢梅子季推出限時優惠，適合趁機囤貨。
🟡 達人提醒：青梅與黃梅的差異
- 青梅：口感偏澀，做成梅酒後建議存放 1 年以上，風味才會轉化為順口。
- 黃梅：香氣濃郁，約 10 個月即可開甕。但切記不可選用過軟的果實，否則酒液會變得混濁。
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