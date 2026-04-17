值 4 月青梅產季，台灣「1 水果」卻驚傳價格大跳水！受暖冬與乾旱雙重打擊，2026 年高雄、台東等產區產量慘跌，部分果園甚至顆粒無收。然而產量減縮並未帶動收購價，加工廠收購價竟跌至每公斤 15 元。梅農無奈感嘆「採收一天賠一天」，乾脆任由果實掉落留給猴子吃。但在零售端，高品質手採梅依然受寵，內行人更分享只需「加 2 物」就能讓酸澀果實神進化，並首度公開私房黃金比例。

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🟡 產地悲歌：收購價每公斤 15 元「採越多賠越多」

根據《中時新聞網》報導，高雄山區如桃源、那瑪夏等地，雖然開花正常，但因後續授粉不佳，產量僅剩往年 2 至 3 成。台東災情更慘重，產量僅剩 1 成，且果實普遍偏小。

  • 價格大跳水：部分蜜餞加工廠收購價低至每公斤 15 元，甚至無法支付採收人力成本。

  • 最新市場行情：根據「當季好蔬果」網站 4 月 17 日數據，批發市場平均價約 59.9 元/公斤（36 元/台斤），預估零售價則達 180 元/公斤。優質信義鄉手採梅 10 斤裝售價約在 1,000 至 2,000 元上下。

▲傳統市場水果攤上擺滿當季青梅，受氣候影響今年果實普遍偏小。雖產地加工收購價跌至每公斤 15 元慘賠，但批發市場均價仍維持在 59.9 元。內行正趁便宜搶購，準備用「黃金比例」DIY 梅酒。（圖／記者徐銘穗攝）
▲傳統市場水果攤上擺滿當季青梅，受氣候影響今年果實普遍偏小。雖產地加工收購價跌至每公斤 15 元慘賠，但批發市場均價仍維持在 59.9 元。內行正趁便宜搶購，準備用「黃金比例」DIY 梅酒。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡 內行神進化：梅子加「酒與糖」變身頂級梅酒

雖然產地收購價慘淡，但居家釀梅潮正熱。臉書家常菜社團達人分享，青梅只需加入「蒸餾酒與細冰糖」這 2 物，依照黃金比例就能釀出如精品般的佳釀。

【黃金比例】梅子 1：酒 1：細冰糖 0.4（例如梅子 10 斤、酒 10 斤、糖 4 斤）。

▲神進化必備！想要挑戰私房梅酒，只需準備青梅、酒與細冰糖這「加 2 物」法寶。掌握達人公開的 1:1:0.4 黃金比例，並準備一個乾淨晾乾的玻璃甕，酸澀青梅也能華麗轉身為精品級佳釀。（圖／翻攝自新北農產臉書）
▲神進化必備！想要挑戰私房梅酒，只需準備青梅、酒與細冰糖這「加 2 物」法寶。掌握達人公開的 1:1:0.4 黃金比例，並準備一個乾淨晾乾的玻璃甕，酸澀青梅也能華麗轉身為精品級佳釀。（圖／翻攝自新北農產臉書）
【神進化製作 5 步驟】

  • 去蒂與挑選：梅子先去蒂頭並挑出傷果，避免釀造過程發霉。
     
  • 洗淨與去澀：洗淨後「泡清水 4 小時」，這是去除青梅苦澀味的關鍵。
▲去澀祕方！將精選出的青梅放入清水中「浸泡 4 小時」，是決定口感順口與否的核心步驟。此舉能有效去除果實內部的苦澀物質。（圖／翻攝自「一起來釀酒，一起來泡酒」臉書社團）
▲去澀祕方！將精選出的青梅放入清水中「浸泡 4 小時」，是決定口感順口與否的核心步驟。此舉能有效去除果實內部的苦澀物質。（圖／翻攝自「一起來釀酒，一起來泡酒」臉書社團）
  • 徹底晾乾：撈起梅子置於陰涼處完全晾乾，梅子表面若有水氣，釀酒必失敗。
     
  • 戳洞釋味：在梅子表面用叉子刺洞或美工刀割十字，幫助風味釋放。
     
  • 入甕浸泡：將梅子、酒、細冰糖放入玻璃甕，靜置半年即可飲用。
▲美味關鍵！網友分享私房製程，強調洗淨晾乾後，「去蒂頭」能避免酒液發霉，用小刀「割十字」（如圖）或戳洞則是讓梅子風味完美釋放、縮短等待時間的核心訣竅，絕不能偷懶。（圖／翻攝自家常菜社團）
▲美味關鍵！網友分享私房製程，強調洗淨晾乾後，「去蒂頭」能避免酒液發霉，用小刀「割十字」（如圖）或戳洞則是讓梅子風味完美釋放、縮短等待時間的核心訣竅，絕不能偷懶。（圖／翻攝自家常菜社團）

🟡 達人私房秘訣：梅子要皺還是飽滿？

  • 糖的放法：冰糖若一次全放，梅子會縮得皺皺的且更入味；若想保持梅子飽滿，可將冰糖分兩次放，第一個月放一半，一個月後再補另一半。

  • 酒的選擇：達人推薦「白蘭姆酒」口感最順；若選用高粱等烈酒，建議存放 1 年以上，風味才會轉化為甘醇不嗆辣。

🟡 懶人開運釀法：梅子加「這 2 物」變酸甜梅醋

若不嗜酒，將梅子加入「醋與糖」也能神進化成消暑梅醋。

  • 新手款：選用「無糖蘋果醋」，果香清爽不搶味，失敗率最低。

  • 大人味：選用「58 藜麥高粱醋」，高酸度萃取出的風味層次最為濃厚。目前各大通路如全聯、蝦皮正適逢梅子季推出限時優惠，適合趁機囤貨。

🟡 達人提醒：青梅與黃梅的差異

  • 青梅：口感偏澀，做成梅酒後建議存放 1 年以上，風味才會轉化為順口。

  • 黃梅：香氣濃郁，約 10 個月即可開甕。但切記不可選用過軟的果實，否則酒液會變得混濁。

專家提醒，梅子產季僅有短短 2 個月，錯過就要再等一年。趁著現在市場供貨充足，快跟著內行人的黃金比例，為自己釀造一甕專屬的春夏滋味。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...