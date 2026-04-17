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▲張凌赫因《逐玉》大紅，幾年前他就備受看好、獲封「待爆帝」，今年終於實現。（圖／翻攝自IG@zhanglinghe__1230）

▲侯明昊因《玉茗茶骨》（如圖）人氣上衝，可是古裝新戲《碧血蟬》傳被女主角和男配角搶戲，粉絲怒喊抵制。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲王一博以《陳情令》登上中國「頂流」小生寶座，平時除了出演陸劇外，也接下許多代言，據傳身價破億。（圖／摘自王一博微博）

中國古裝偶像劇《逐玉》造成熱烈的收視和話題，也讓男主角張凌赫變成萬千女性觀眾的新寵，讓他成為當紅「古裝男神」。而他的氣勢攀高，也被看好直衝頂流，將讓「95後男星」的生態再洗牌。目前王一博和吳磊仍穩坐頂流的地位，王鶴棣和張凌赫都靠古裝劇人氣暴衝，後者已經逐漸追上前者。至於顏值受肯定的侯明昊，新劇《碧血蟬》被傳戲分遭瓜分、恐淪為「鑲邊男主角」，有點卡關。近年來中國戲劇市場競爭激烈，1995年之後出生的30歲以下「95後男星」，成為扛收視、製造關注話題的主力部隊，彼此之間的地位消長成為外界感興趣的焦點。張凌赫在《逐玉》之前，原已被視為即將大紅的「待爆帝」，但外界看好了3年都沒爆，今年終於因《逐玉》等到人氣暴衝的一天，他在《蒼蘭訣》中的宿敵王鶴棣，早在幾年之內躍登頂流小生，現在張凌赫追上來，之後勢必有番「古裝一哥」搶位戰，都比傳被搶戲的侯明昊要穩一些。侯明昊外型條件不錯，顏值始終很受肯定，只是作品不算少卻一直談不上人氣暴衝，直到《玉茗茶骨》口碑飛升，開始有人預期他會是下一波的爆紅人選。只是看似要攀上頂流，卻偏偏又卡關。外傳他在新劇《碧血蟬》中的戲分被女主角張文昕、男配角徐振軒瓜分，甚至是在一些男主角的推理名場面都被挪到他們身上，神通廣大的網友還挖出通告單，發現劇組另開了B組幫張文昕、徐振軒加戲，稱侯明昊在部分探案單元淪為鑲邊男主角，引起眾怒。小生的身價與人氣要上升，粉絲支持相當重要，如今《碧血蟬》還沒推出已經先招惹爭議，絕對不是好現象。侯明昊自己照常拍戲，沒有要跟著傳聞起舞，他的聲勢是否持續走高，《玉茗茶骨》之後這些乘勝追擊的新作反應如何，至關重要，也難怪他不想讓風波越演越烈。不過從粉絲為他發出怒吼，看得出號召力已往前邁進一大步。和他一樣仍在衝刺頂流期的還有陳哲遠、丁禹兮、曾舜晞等人。至於童星出身的吳磊和得意於大銀幕的王一博，前者演技與路人緣兼具，是公認的實力派頂流；後者時尚資源與代言含金量極高，同時電影演出像是《無名》、《熱烈》都有不錯迴響，目前都還是「95後男星」中頂流地位最穩固的代表。