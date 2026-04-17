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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北市黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，引發議論，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布初選勝出，甚至組發會、考紀會因此互槓，更被藍委質疑包庇。何元楷今（17）日在立院謝票，有23名立委出席站台，高喊「支持正藍軍，何元楷加油」。何元楷今在立法院舉行謝票記者會，包括昔日老闆羅智強、黨團書記長林沛祥、羅廷瑋、邱鎮軍、謝龍介、黃仁、陳菁徽、廖偉翔、馬文君、葛如鈞、林倩綺、蘇清泉、翁曉玲、黃健豪、林德福、游顥、鄭正鈐、賴士葆、黃建賓、王育敏、涂權吉、魯明哲、呂玉玲共23人，現身力挺。何元楷一發言就哽咽，稱要感謝很多立委的支持，真的很感動。因為這場初選從結果、制度、法理上就是他勝出，他花了120多天爭取初選，很感謝羅智強跟委員的幫忙，他也宣布一個行動目標，接下來就是要每天拜票、謝票，感謝鄉親的支持，也要全力輔選李四川當選市長。羅智強則說，何元楷本來是桃園市長張善政的發言人、後來再台北市長蔣萬安團隊，大惡罷時期也立刻打辭呈投入反惡罷戰場，他到雙北所有被罷免同志選區站街頭，今天站出來就是支持正藍軍，他一路走來不當牆頭草，不會因為民進黨惡勢力壯大、通告費很香就背叛國民黨信念，「我很心疼，最近看到徐巧芯，他不是為了何元楷、羅智強或自己講話，是為了國民黨是非公道講話，如果不能替正藍軍年輕人做出最重要選擇，不就給支持國民黨年輕人訊號，可以當小刀背刺國民黨戰士的人，他沒辦法看到這種現象」。