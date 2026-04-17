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國民黨主席鄭麗文率團訪中與中共總書記習近平見面，卻向台灣民主基金會申請480萬元補助費，引起外界質疑。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日表示，強烈建議國台辦立刻立案調查中國領導人習近平，「別讓你們最敬愛的習總書記，淪為台獨勢力的業績提款機！」林楚茵指出，鄭麗文跑去中國見習近平，竟然還好意思向「台灣民主基金會（TFD）」申請高達480萬的補助？這波操作真的讓人大開眼界。林楚茵說，國台辦早在2022年就氣噗噗地把民主基金會列為「台獨頑固分子關聯機構」，還下令嚴厲制裁、禁止任何合作，結果國民黨平時在台灣跟著中共罵台獨，私底下卻喜滋滋地領著這筆被中共認證的「台獨金援」，買機票飛去北京朝貢？林楚茵感嘆說，國民黨嘴巴「反台獨」，身體卻很誠實地「用台獨基金」，這「兩面逢源」的功力，不拿奧斯卡真的太可惜了，更誇張的是，民主基金會白紙黑字寫得很清楚，設立宗旨是「支持亞洲及世界各地之民主化」。林楚茵要問鄭麗文，「你拿了這筆推廣民主的錢，見到習近平的時候，有把握機會跟他探討『民主人權』嗎？有要求中共釋放政治犯嗎？透過直播只看到你乖乖聽訓、點頭稱是，連半個『民主』都不敢提，這480萬的預算憑什麼核銷？台灣納稅人的血汗錢，憑什麼幫你的『朝貢之旅』買單」！林楚茵也要呼籲，國台辦該上班了，國台辦主任宋濤是睡著了嗎？「你們偉大的習主席，竟然親自接見了領著『台獨資金』的鄭麗文！按照中共自己的神邏輯，習近平這算不算公然勾結台獨？算不算台獨幫兇？」他強調，強烈建議國台辦立刻立案調查習近平，「別讓你們最敬愛的習總書記，淪為台獨勢力的業績提款機！」