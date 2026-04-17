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▲勇士在擊敗快艇的比賽中僅採用8人輪替，對核心老將的體力消耗極大。（圖／美聯社／達志影像）

▲太陽隊的進攻高度依賴三分球與布克的個人切傳，陣中擁有歐尼爾（Royce O'Neale）與吉萊斯皮（Collin Gillespie）等外線命中率超過40%的射手。由（圖／美聯社／達志影像）

▲太陽隊前鋒布魯克斯在賽前特別點名柯瑞與格林，展現出強烈的競爭心。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在擊敗洛杉磯快艇後，隨即將於明日（18日）上午10點前往鳳凰城，與太陽隊爭奪西區最後一張季後賽門票。勇士主帥科爾（Steve Kerr）透露，球隊已為此準備超過一周。面對擁有布克（Devin Booker）與「勇士宿敵」布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽隊，勇士若想挺進季後賽挑戰第一種子奧克拉荷馬雷霆隊，必須掌握以下三大關鍵因素。勇士在擊敗快艇的比賽中僅採用8人輪替，對核心老將的體力消耗極大。柯瑞（Stephen Curry）在膝傷復出後的第5場比賽就出戰超過35分鐘，這是他自去年12月以來的最高負荷量。而格林（Draymond Green）更是帶病上陣，在賽前嘔吐的情況下仍防守雷納德（Kawhi Leonard）超過35分鐘。相較之下，太陽隊雖然輸給了拓荒者，但擁有兩天的休息時間，並維持9人輪替。科爾是否會啟用史賓瑟（Pat Spencer）或理查（Will Richard）等生力軍來分擔主力壓力，將是體能調度上的焦點。太陽隊的進攻高度依賴三分球與布克的個人切傳，陣中擁有歐尼爾（Royce O'Neale）與吉萊斯皮（Collin Gillespie）等外線命中率超過40%的射手。由於太陽缺乏具備頂級撕裂防線能力的後衛，他們非常依賴定點投射來取分。勇士隊本季場均命中14.8記三分球，優於太陽隊，但防守端必須鎖定太陽的外線發動機。布魯克斯賽前表示，如果太陽要打小陣容，就必須在正面防住持球人，同樣對勇士來說，依賴柯瑞為核心的傳切體系如何擺脫防守者，也是這場比賽攻防博弈的看點。失誤一直是勇士隊的阿基里斯之腱，本季場均失誤達15.7次。在對陣快艇時，勇士20次失誤讓對手轉換成35分，這種低級錯誤在生死戰中將是致命的。反觀太陽隊是聯盟中最擅長將對方失誤轉化為得分的球隊之一（場均19.9分，聯盟第5）。布魯克斯作為聯盟頂尖的持球防守者，將會持續對柯瑞施壓。若勇士無法妥善保護球權，太陽隊的防守反擊將會讓勇士陷入苦戰。太陽隊前鋒布魯克斯在賽前特別點名柯瑞與格林，展現出強烈的競爭心。狄龍說道：「柯瑞是歷史上最好的球員之一。在一場淘汰賽裡，你還想和誰交手呢？他們經歷過各種考驗，這對我們是很好的對位。」前NBA球員香珀特（Iman Shumpert）也在節目中向格林致敬，認為儘管身為對手時會「討厭」勇士，但非常感激格林對比賽完整性的堅持與付出。這場比賽的勝者將成為西區第8種子，前往奧克拉荷馬挑戰雷霆；敗者則直接宣告賽季結束。在科爾與布魯克斯的戰術博弈下，明早10點的對決無疑將成為今年附加賽最高水準的一戰。