前中央氣象局長鄭明典今（17）日貼出衛星雲圖，鋒面系統的型態正出現明顯變化，從連續的帶狀分布轉為「強弱交替」的波狀對流型態，看起來就如同排隊成列的雲團，到了梅雨季，這樣的列隊式雲團通常是致災性豪雨的特徵，不過目前雲頂溫度還不夠，只是雨型轉變的開始。氣象署也提醒，今（17）日起有一波鋒面通過台灣，午後到周日清晨中部以北、花東將有一波降雨，記得攜帶雨具。
列隊式雲團出現了！梅雨季代表致災性豪雨警報
鄭明典表示，列隊式雲團的出現，意味著鋒面帶上的對流型態改變，由帶狀變成「強弱交替」的波狀對流型態，降雨型態會轉變為降雨區縮減，但雨勢相對增強。他進一步說明，目前雲頂溫度還不到紫色範圍，所以還只是雨型轉變的開始，但到了梅雨季，這樣的列隊式雲團常是致災性豪雨的特徵。
鋒面過境！周五午後至周日清晨迎春雨
中央氣象署提到，今（17）日鋒面接近及影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下午東北部、東部地區及西半部、東南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；傍晚起桃園以北、東北部及東部地區為局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢，竹苗地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
雨勢最明顯的時間點在周六至周日清晨，受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，南部地區亦有零星短暫陣雨；周日白天起東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲。
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鄭明典表示，列隊式雲團的出現，意味著鋒面帶上的對流型態改變，由帶狀變成「強弱交替」的波狀對流型態，降雨型態會轉變為降雨區縮減，但雨勢相對增強。他進一步說明，目前雲頂溫度還不到紫色範圍，所以還只是雨型轉變的開始，但到了梅雨季，這樣的列隊式雲團常是致災性豪雨的特徵。
鋒面過境！周五午後至周日清晨迎春雨
中央氣象署提到，今（17）日鋒面接近及影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下午東北部、東部地區及西半部、東南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；傍晚起桃園以北、東北部及東部地區為局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢，竹苗地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
雨勢最明顯的時間點在周六至周日清晨，受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，南部地區亦有零星短暫陣雨；周日白天起東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲。