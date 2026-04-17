我是廣告 請繼續往下閱讀

Weiss有「巧克力界LV」稱號 被封為一生必嚐

▲台北君悅酒店蔬食自助餐「茶苑」攜手法國百年傳奇、精品級「巧克力界 LV」Weiss推純素甜點，邀請Weiss品牌大使Richard Hawke跨海合作。（圖／台北君悅酒店提供）

純素甜點無蛋、無奶，巧用乳木果油、大豆卵磷脂、天然果膠

▲台北君悅酒店蔬食自助餐「茶苑」攜手法國百年傳奇、精品級「巧克力界 LV」Weiss推純素甜點。（圖／台北君悅酒店提供）

高雄洲際酒店推「永續會議假期‧健康減碳出行」搭配SEEDS 大地義式餐廳

▲高雄洲際酒店宣告，即日起推出「永續會議假期‧健康減碳出行」專案。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店的「永續會議假期‧健康減碳出行」專案，還可還預約提供 Inbody 免費檢測，並由專業健身教練帶領「活力伸展操」。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店的「永續會議假期‧健康減碳出行」專案，建議餐食搭配「SEEDS 大地義式餐廳」。（圖／高雄洲際酒店提供）

響應4月22日世界地球日，台北君悅酒店宣布，蔬食自助餐「茶苑」即日起至5月31日的每週四～週日，攜手法國百年傳奇、精品級「巧克力界 LV」Weiss，推出「植系風潮‧蔬食饗宴」限時客座，邀請Weiss品牌大使Richard Hawke跨海共譜，製作胡桃布朗尼、黑巧克力塔等7款無蛋奶「純素（Vegan）」甜點將輪番登場，另有人氣高麗捲心菜、綠色威靈頓、鮮切爐烤鮮蔬等逾30道菜吃到飽，每位1280元＋10%。創立於1882年，源自法國巧克力之鄉Saint-Étienne的精品巧克力品牌Weiss，品牌嚴選全球優質可可豆，堅持使用100%可可脂，2014年起連續榮獲法國國家級認證「EPV 法國活文化遺產企業標章」與「法國傳統工藝金棕櫚獎」。更於1985年獲頒「歐洲傑出精品獎」與Dior、YSL、Rolls-Royce 等殿堂級品牌齊名，享有「巧克力界LV」、「勞斯萊斯級巧克力」等美譽，更被推崇為「一生必嚐一次」的夢幻逸品。台北君悅酒店的蔬食自助餐廳「茶苑」，則是秉持「當季時令、原型食材、簡約烹飪」3大核心理念，以30種在地小農鮮蔬、燕麥奶與無籠飼雞蛋入饌，菜色包含歐陸、印度與台灣風味逾30道綠色美饌，包含：年銷近三萬條，累積高度近1.5座101的「高麗捲心菜」與富有「綠色威靈頓」美名，年銷近兩萬顆的「千層酥芝麻烤豆腐」，亦提供蔬果自由配的「多彩碗 Poke Bowl」和專人現切「爐烤彩蔬台」，2025年更成為「全台首間」榮獲英國Food Made Good認證的五星級酒店餐廳。茶苑首度攜手法國「巧克力界 LV」Weiss，由執行總主廚陳萬欽、點心房行政主廚陳建佑領銜，與Weiss品牌大使 Richard Hawke六手共推，挑戰甜點工藝極限，打破「雞蛋、奶油、鮮奶、吉利丁」傳統食材框架，改以天然的荷蘭乳木果油、大豆卵磷脂與天然果膠為基底，並揉合頂級巧克力與酸甜水果泥，設計出7款純素、無麩質的法式美點。像是「濃醇胡桃布朗尼」，嚴選烘烤胡桃、杏仁粉與無麩質麵粉製成細緻布朗尼，抹上輕盈滑順的胡桃焦糖奶油霜，佐以67%黑巧克力擠花鮮奶油與胡桃碎點綴，苦甜交織誘人；「純植黑巧克力塔」以日本米粉、杏仁粉與可可粉打造布列塔尼沙布列酥餅，抹上去皮杏仁、可可碎粒與法國海鹽製成的帕林內，結合64%黑巧克力絲滑奶霜呈現優雅濃郁風味；另還有「島嶼椰香慕斯」、「粉漾莓果慕斯」、「占度亞金酥餅」、「果韻可可馬卡龍」與「熱情芒果百香塔」等輪番登場。台北君悅並祭出三重用餐禮遇：5月31日前用餐並填寫活動問券，即可抽價值1408元「茶苑蔬食自助饗宴」買1送1餐券等獎項，凱悅天地會員用餐再享9折；4月30日前用餐加碼，結帳時加入台北君悅官方LINE可現抽「療癒多肉植物」盆栽乙份。高雄洲際酒店也宣告推出「永續會議假期‧健康減碳出行」專案，此次打破傳統會議框架，將零廢棄理念滲透每個環節，像是落實無紙化智慧會議機制，或是取消桌布鋪設，降低洗滌過程中產生的化學藥劑與能源耗損，也提供「高雄洲際專屬天然楠竹不鏽鋼環保瓶」等。高雄洲際酒店提到，因為酒店位址臨近三多商圈捷運站與輕軌高雄展覽館站，搭配館內電動車充電設施及一卡通支援租用，讓賓客實行低碳概念，特別的是，會議期間還預約提供 Inbody 免費檢測，並由專業健身教練帶領「活力伸展操」。而會議餐點則搭配「SEEDS 大地義式餐廳」，餐廳結合永續農場作物、契作鮮蔬與職人肉品，也全面選用非籠飼雞蛋，更與屏東小農深度合作；餐廳更率先引入「生化菌廚餘處理機」，實現近乎零廢棄的餐飲管理。食材亦精選屏東「平埔黑豬」、台中「水耕芽菜」及在地漁港直送海鮮，將食材里程與碳足跡壓縮至最低。「永續會議假期‧健康減碳出行」專案即日起正式啟動，提供半日和全日的商務會議選擇，專案20人成行、每位 2580元+10%起。