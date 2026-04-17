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民眾黨創黨主席柯文哲16日上午在妻子陳佩琪陪同下，搭乘高鐵南下嘉義，隨後轉往雲林北港北辰派出所，參與白沙屯媽祖進香活動。行程結束後，柯文哲也分享這一趟的心得，大讚進香最大的好處，就是「一路上沒有花錢買東西吃，全部都一路吃不要錢，這是我覺得最快樂的地方」。活動現場由廟方逐一介紹來賓，不過在介紹陳佩琪時一度出現卡頓，未能即時說出姓名，讓現場氣氛短暫凝結。對此，陳佩琪以微笑點頭回應，柯文哲則稍微愣了一下，隨後轉頭看向廟方人員，畫面一度顯得微妙，也引起外界討論。談到進香經驗，柯文哲表示，無論是大甲媽祖或白沙屯媽祖，他過去都曾參與多次，甚至曾完整走完8天行程。他笑稱，參加進香最大的好處就是「沿路吃東西都不用錢」，一路上都有人提供，真的不用花錢，「這是我覺得最快樂的地方」。柯文哲也提到，這次短短幾小時行程中，就收到許多信眾提供的飲料與紀念品，讓他感受到滿滿熱情。柯文哲更打趣表示，如果整段行程走完，可能需要用「麻布袋」才夠裝物資，並向支持者表達感謝，祝福大家平安順利。相關影片曝光後，也吸引不少網友留言，有支持者直言「這樣的人會貪污，誰信⋯⋯」、「眼神騙不了人，這種人會貪污？」、「阿北你講吃東西不用錢，又要被青鳥說貪心了啦～（沒事，誰管青鳥講什麼！」，不過也有人不認同嘲諷「超級貪啊，又不是沒錢，法院都認證了」、「進去蹲就可以吃免費很快樂哦！」、「貪小便宜的人最會貪污」。