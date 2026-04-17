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▲台61線中彰大橋路段凌晨發生4車連環追撞事故，化學槽車翻覆釀「乙酸甲酯」外洩，現場全面封閉搶救中。（圖／民眾提供）

彰化台61線驚傳化學槽車連環撞！今（17）日凌晨在伸港鄉中彰大橋路段發生重大事故，2輛小貨車與2輛化學槽車接連追撞，其中一輛槽車載運的「乙酸甲酯」外洩，現場緊急封閉南北雙向車道，場面一度相當危急。警方指出，事故發生於凌晨2時36分，郭姓男子駕駛曳引車行經台61線北上161.9公里處時，疑未注意前方車況，追撞前方小貨車，強大撞擊力道甚至將中央紐澤西護欄推擠至對向南下車道，導致後續車流陷入危機。隨後，孫姓男子駕駛的化學槽車行經南下車道，因閃避不及撞上位移護欄後翻覆，並波及北上車道另一輛小貨車及曳引車，形成4車連環事故。整起意外造成3名男性受傷，所幸皆意識清楚，分別送往彰濱秀傳醫院、彰化秀傳醫院及梧棲童綜合醫院治療。經警方酒測，相關駕駛人酒測值均為0，初步排除酒駕因素。然而事故最大危機來自翻覆槽車所載運的化學物質「乙酸甲酯」發生洩漏。消防局於凌晨3時11分抵達現場後，立即出動消防機器人進行射水稀釋，降低揮發與擴散風險；另1輛槽車所載的「熔硫」則確認未外洩。彰化縣環保局表示，環境部環境事故專業技術小組已於清晨進駐現場，持續監控空氣與環境狀況，並調派大型吊車進行移槽作業，全程由消防人員戒護，防止二次災害。由於化學品處理程序複雜，警方宣布台61線中彰大橋路段南北雙向全面封閉。北上車流已由美港公路引導改行平面道路，南下則由工務單位配合封閉，呼籲用路人提前改道台17線，以免受阻。目前事故仍在排除中，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。