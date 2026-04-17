美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（17）日在主場以4：11不敵洛杉磯天使，經過開季的好狀態後，近10場比賽僅拿下3勝，目前以10勝9敗暫居美聯東區第二名，《FanSided》評論家羅特曼（Zachary Rotman）指出，洋基牛棚狀態將成為球隊隱憂。
牛棚狀態不穩 洋基該如何解決
儘管外界將焦點放在洋基的進攻端，但牛棚才是洋基隊目前最大的問題所在，儘管洋基擁有貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）、伯德（Jake Bird）等牛棚投手，但「深度」依然是致命傷。
羅特曼（Zachary Rotman）表示：「洋基竟然讓溫克斯特（Cade Winquest）、布萊克本（Paul Blackburn）與亞布洛（Ryan Yarbrough）佔據牛棚最後三個位置。威奎斯特完全沒有大聯盟經驗，而布萊克本與亞布洛則屬於長中繼投手，洋基隊絕對不會想在關鍵時刻看到他們上場。」
先發兩大王牌還沒回歸 洋基投手群雪上加霜
除了牛棚深度不足，先發輪值的傷病也讓球隊雪上加霜。陣中兩大王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）持續缺陣，這迫使原本的後援戰力必須承擔更多局數，進而放大牛棚的缺點。
雖然洋基隊目前處於困境，但也有觀點認為，必須等到球隊恢復健康後才能做出最終評價。一旦先發輪值回歸，球隊將有更多餘裕調整名單，甚至可能將部分先發投手轉往牛棚支援，以提升後段局數的穩定性。
資料來源：《The Sporting News》
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儘管外界將焦點放在洋基的進攻端，但牛棚才是洋基隊目前最大的問題所在，儘管洋基擁有貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）、伯德（Jake Bird）等牛棚投手，但「深度」依然是致命傷。
羅特曼（Zachary Rotman）表示：「洋基竟然讓溫克斯特（Cade Winquest）、布萊克本（Paul Blackburn）與亞布洛（Ryan Yarbrough）佔據牛棚最後三個位置。威奎斯特完全沒有大聯盟經驗，而布萊克本與亞布洛則屬於長中繼投手，洋基隊絕對不會想在關鍵時刻看到他們上場。」
先發兩大王牌還沒回歸 洋基投手群雪上加霜
除了牛棚深度不足，先發輪值的傷病也讓球隊雪上加霜。陣中兩大王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）持續缺陣，這迫使原本的後援戰力必須承擔更多局數，進而放大牛棚的缺點。
雖然洋基隊目前處於困境，但也有觀點認為，必須等到球隊恢復健康後才能做出最終評價。一旦先發輪值回歸，球隊將有更多餘裕調整名單，甚至可能將部分先發投手轉往牛棚支援，以提升後段局數的穩定性。
資料來源：《The Sporting News》