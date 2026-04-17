金州勇士隊在克服落後逆轉快艇後，隨即將於明（18）日前往鳳凰城與太陽隊展開「第8種子」爭奪戰。儘管勇士展現了老將價值，但大數據與賭盤顯然並不看好這支老牌勁旅。根據ESPN給出的晉級機率，勇士隊僅有35.4%，大幅落後於太陽隊的64.6%。面對被看衰的處境，勇士靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）受訪時直言，想要贏球必須靠無與倫比的「韌性」。
賠率看好太陽前進季後賽 勇士客場表現成隱憂
根據《DraftKings》體育博彩開出的初盤，主場作戰的太陽隊讓3.5分，獨贏賠率為-155，ESPN分析給出的勝率高達64.6%。數據顯示，勇士隊本季在客場表現掙扎，僅錄得16勝26敗，這也是為何數據專家更傾向看好戰績較佳且坐擁主場優勢的太陽。
不過，勇士隊仍有一項心理優勢。在例行賽的4次交手中，勇士取得了3勝1敗的領先，其中包括今年唯一一次對決以101：97取勝。此外，歷史數據顯示，第7種子從未在附加賽中被淘汰，而第10種子逆襲晉級的案例歷史上僅發生過一次。
柯瑞談贏球關鍵：保持情緒穩定與心理韌性
柯瑞在擊敗快艇狂轟35分後，被問及如何在周六再次取勝時，給出了一個簡單卻有力的單詞：「韌性（Resiliency）」。
「教練（科爾）在更衣室裡談過，這種贏球或回家的生死戰，我們以為很了解對手，但你必須能承受對方的進攻高潮，並在情緒上保持穩定。」柯瑞接受《NBA on Prime》採訪時表示：「比賽過程中會有起伏，這不會是完美的一場球，但我們必須找到贏球的方法。」
儘管數據看衰，但勇士隊在對戰快艇時展現的「冠軍基因」不容小覷。柯瑞、格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）在關鍵時刻的配合，是數據模型較難預測的變數。柯瑞強調，面對太陽隊的強力進攻，勇士必須複製對抗快艇時那種「不論被打擊多少次都會反擊」的心理素質。
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根據《DraftKings》體育博彩開出的初盤，主場作戰的太陽隊讓3.5分，獨贏賠率為-155，ESPN分析給出的勝率高達64.6%。數據顯示，勇士隊本季在客場表現掙扎，僅錄得16勝26敗，這也是為何數據專家更傾向看好戰績較佳且坐擁主場優勢的太陽。
不過，勇士隊仍有一項心理優勢。在例行賽的4次交手中，勇士取得了3勝1敗的領先，其中包括今年唯一一次對決以101：97取勝。此外，歷史數據顯示，第7種子從未在附加賽中被淘汰，而第10種子逆襲晉級的案例歷史上僅發生過一次。
柯瑞在擊敗快艇狂轟35分後，被問及如何在周六再次取勝時，給出了一個簡單卻有力的單詞：「韌性（Resiliency）」。
「教練（科爾）在更衣室裡談過，這種贏球或回家的生死戰，我們以為很了解對手，但你必須能承受對方的進攻高潮，並在情緒上保持穩定。」柯瑞接受《NBA on Prime》採訪時表示：「比賽過程中會有起伏，這不會是完美的一場球，但我們必須找到贏球的方法。」
儘管數據看衰，但勇士隊在對戰快艇時展現的「冠軍基因」不容小覷。柯瑞、格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）在關鍵時刻的配合，是數據模型較難預測的變數。柯瑞強調，面對太陽隊的強力進攻，勇士必須複製對抗快艇時那種「不論被打擊多少次都會反擊」的心理素質。
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