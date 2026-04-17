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▲ 員警立即將吳男帶返駐所製作筆錄，另家屬也對其提出告訴。（圖／警方提供）

新北市新莊區昨（16日）傍晚發生一起離譜的性騷擾案件，一名高齡85歲的吳姓老翁在四維路的一間藥局內，竟直接當著家長的面，伸出鹹豬手不當觸碰一名孩童的臀部，一舉一動全被拍下。轄區警方獲報後迅速趕抵現場，當場將涉案的吳姓老翁帶回派出所調查，全案訊後依法移送新北地檢署偵辦，並同步函請新北市政府社會局進行裁處。據了解，這起事件發生於昨（16日）晚間6時許，當時一名母親正帶著孩童在新莊區四維路171巷內的一家藥局購物。從監視器畫面中可見，一名戴著安全帽的吳姓老翁突孩童，並趁隙伸手不當觸碰孩童的屁股，導致孩童當場受到驚嚇並感到極度不舒服，過程全被店家監視器拍下。而一旁的母親驚見孩子遭到欺負，立刻挺身而出保護孩童，並憤而打電話向警方報案求助，堅決向對方提告。轄區新莊分局光華派出所員警獲報後趕抵現場，立即將吳男帶返駐所製作筆錄，家屬也隨即赴派出所正式提出性騷擾申訴與告訴。警方依法受理後雙軌並行，除了由分局防治組製作性騷擾調查報告，移交新北市政府社會局審議外；另刑事告訴部分，也在警詢後移請新北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾若遭遇性騷擾應勇敢大聲制止，並記下嫌犯特徵立即報警求助，以維護自身權益。