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▲張凌赫聊到理想型時，展現了務實理工男的一面。（圖／微博＠張凌赫工作室official ）

近期隨著古裝熱播劇《逐玉》的爆紅，男主角張凌赫的人氣再度攀上高峰。他在劇中飾演武安侯「謝征」，從前期病弱嬌氣到後期回歸將軍身分的霸氣反差，精湛演技與角色破碎感讓他成為全網熱議焦點，隨著討論度居高不下，張凌赫過去談及感情觀的訪談內容再度被挖出，像是他曾說過自己偏好元氣、少女感、希望三觀契合，但也霸氣說過：「只要是我喜歡的、是我的另一半，我都喜歡」，再次成為粉絲關注的焦點。說起理想型，張凌赫過去受訪時曾大方表示，自己並沒有預設具體的框架或標準，一切看眼緣。他坦言：「沒有特定的，只要是我喜歡的、我的另一半我都喜歡。」比起外在條件的條條框框，他更在意兩人相處時的感覺。不過若要描述心儀對象的風格，張凌赫曾透露偏好元氣、有少女感的女生。不過，對於一見鍾情他則理性看待，認為那僅是第一印象，真正的感情若想長久走下去，關鍵在於日後的相處與心靈的契合。作為畢業於南京師範大學的理工男，張凌赫在處理感情誤會時，也展現了務實、直球的一面，強調三觀契合的重要性，如果兩人之間發生誤會，希望選擇當下就講開、解決問題，不喜歡拖泥帶水，坦誠的溝通方式，也讓許多粉絲直呼：「不愧是理工男」、「這很張凌赫」。