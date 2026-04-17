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越南共產黨總書記兼國家主席蘇林，應中國國家主席習近平邀請，偕夫人吳芳璃及一眾代表團，於14日至17日前往中國展開國事訪問，期間他搭乘中國高鐵的體驗，更創下外國政要的新紀錄。根據《澎湃新聞》、《新華社》報導，蘇林14日搭乘「復興號」高鐵赴雄安新區參訪後，16日再乘高鐵離開北京前往廣西，繼續在中國的訪問行程。中媒查詢後發現，從北京到廣西的高鐵，途經北京、河北、河南、湖北、湖南、廣西等省（市區），里程超過2400公里，G309次「復興號」列車全程運行時間達10小時15分鐘。報導指出，如果加上往返北京和雄安新區的高鐵旅程，蘇林此次訪中，搭乘中國高鐵的總時長約12小時，創下了歷來來訪外國政要搭乘中國高鐵的時長新紀錄，也體現了他對中國高鐵建設發展的濃厚興趣。廣西社會科學院東南亞研究所副研究員楊超表示，蘇林對中國高鐵展現出的濃厚興趣，表明越南確實想跟中國在鐵路方面進行對接，並點出越南前幾屆政府因為地緣政治、安全等問題，在與中國互聯互通和引進中國高鐵技術方面，一直猶豫不決，而蘇林則相對更務實。越南《青年報》報導稱，蘇林14日會見在中國的僑民和留學生代表時，描述了搭乘高鐵的情況和感受，對於中國龐大、現代化的鐵路網印象深刻，肯定此類基礎設施能提高生產力、促進經濟成長，越南將加強在交通基礎設施，特別是鐵路發展方面，與中國的合作。楊超認為，這些年越南一直受到美國要求與中國「脫鉤斷鏈」的壓力，相信蘇林再度擔任越共中央總書記和國家主席後，跨國產業鏈也會越發穩固。復旦大學中國周邊研究中心主任趙衛華也分析，從現實來看，越南在高速鐵路、泛亞鐵路網的建設確實有落後，在中國原本的泛亞鐵路規劃中，經越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞到新加坡的線路是主線，但因為越南前幾年並不積極，導致中越間線路建設工程滯後，從現在的情況看，越南對待中越鐵路互聯互通的態度也出現了轉變：「起碼河內連接中越邊境地區的這些線路開始施工了，未來有關工程也會有積極的進展。」