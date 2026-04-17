蘋果為響應世界地球日，推出期間限定的「舊機回收享配件9折」，時間從即日起至5月16日，台灣僅限 Apple 台北 101 與 Apple 信義 A13 兩間直營店參與，消費者只要在活動期間帶著舊的蘋果裝置前往門市回收，並在同一筆交易購買指定配件，即可享9折優惠，限制機型、折扣品項一次看。
活動日期、回收地點
日期：4 月 16 日起至 5 月 16 日 ，為止，期間內符合條件的消費者都可參與。
地點：台灣僅限 Apple 台北 101 與 Apple 信義 A13 兩間直營店適用。
哪些裝置可以回收、換折扣？
iPhone不限機型
iPad不限機型
Mac，MacBook、iMac、Mac mini等都是用
Apple Watch各系列
哪些產品可以9折買？
只要在回收同時購買以下指定Apple品牌或Beats品牌配件，即可享 9 折優惠，種類幾乎涵蓋日常使用所需的周邊：
Apple 品牌轉接器
AirPods 4（含主動式降噪款）
AirPods Pro 3
AirTag
Apple Pencil
Apple TV 4K
Apple 品牌 Apple Watch 錶帶
Apple 品牌連接線、充電器
Apple 品牌 iPad 保護殼、iPhone 保護殼
巧控鍵盤(不含適用於 iPad 的巧控鍵盤)
巧控滑鼠、巧控板
特定Beats品牌配件：連接線、保護殼、Solo Buds、Studio Buds、Solo 4、Powerbeats Pro 2、Powerbeats Fit、Beats Pill等。
優惠限制
回收與購買必須在同一筆交易完成，無法先回收、之後再用折扣碼補購。9 折僅適用於「指定配件」，不包含 iPhone、iPad、Mac 等主機硬體
