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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北市黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布勝出引發議論。由於蕭敬嚴對黨紀處分可提申訴，最終決戰點在中常會，中常委邱鎮軍、黃仁今（17）日相繼表態，立院5名中常委秉持一貫態度，先前就提出連署開除蕭敬嚴，看到黨中央今天處理成這樣非常失望，希望盡快撥亂反正。何元楷今在立法院舉行的謝票記者會，包括邱鎮軍、黃仁、陳菁徽、羅明才、鄭正鈐5名立委中常委皆到場。針對蕭敬嚴若對考紀處分提出申訴，將送到中常會處理，屆時是否堅定駁回申訴？邱鎮軍說，中常會是開放會議，但立院黨團5位中常委，秉持一貫態度，先前也提出連署代表黨團心聲，希望黨中央盡速處理，但今天看到這麼簡單的事情處理成這樣，他個人非常失望，希望黨中央盡快撥亂反正，誰輕誰重黨中央應可明確分辨，國民黨欠缺團結，從黨中央、黨團到地方，應該擰成一股繩，這樣未來任何挑戰才能擊破。黃仁說，當時提案堅持以黨團、大眾、黨代表聲音，希望中常委提案開除蕭敬嚴，中常委不應該橡皮圖章，應該尊重中常委的提案，現在本來單純的事情卻變複雜、造成亂象，應該還是要回歸正藍軍，中常委有一定思維要團結正藍軍，中常委是最後一個門檻，審核一些事務，所以邱鎮軍已經提案開除蕭敬嚴，但為何最後變這樣？當然要反問黨中央是什麼想法，請跟大眾說明。