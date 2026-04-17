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▲列舉扣除額捐贈項目。（圖／財政部提供）

▲列舉扣除額保險費項目。（圖／財政部提供）

▲列舉扣除額醫療及災損項目。（圖／財政部提供）

▲列舉扣除額自用購屋借款利息項目。（圖／財政部提供）

5月報稅季又要來了！申報114年綜合所得稅除了「特別扣除額」之外，還有「一般扣除額」可以省稅，但「標準扣除額」與「列舉扣除」該怎麼選？財政部表示，如果申報戶所有成員可適用的列舉扣除項目金額總計，超過「標準扣除額」，採用「列舉扣除額」比較划算。財政部進一步說明，綜所稅中的「一般扣除額」又分為「標準扣除額」和「列舉扣除額」，可以自由選擇一種申報。兩者主要的不同是「標準扣除額」不須出具證明，而「列舉扣除額」須檢附證明文件，因此，平常即應注意支出憑證的收集保存。不論所得高低，都只能固定金額扣除，114年的標準扣除額，單身是13.1萬元，夫妻合併申報是26.2萬元，申報時直接扣除，免附證明文件。共5項加總，包含捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失及購屋借款利息，申報時須附證明文件，但依國稅局提供查詢的資料申報者免附（購屋借款利息除外）。也由於要檢附相關證明，有些「列舉扣除項目」是沒有金額的限制，完全核實減除，像醫藥生育費及災害損失等便是。要選擇何種扣除額申報較能節稅，財政部表示，技巧無他，只要看申報時同一申報戶成員中，在114年內所支付的醫藥及生育費、人身保險費、自用住宅購屋借款利息支出、捐贈及災害損失等列舉扣除項目的金額總合，有無超過標準扣除額的額度，答案如果是肯定的，應該要選擇採用列舉扣除額並檢附證明文件申報，才能節稅。