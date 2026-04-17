美國總統川普於美東時間16日出席一場稅務政策宣傳活動，談及伊朗軍事情勢，強調美國擁有全球最強軍隊，戰事發展非常順利，預期整體衝突很快就能結束。他也預告，若美伊達成協議，將會親自訪問巴勒斯坦。
CNBC報導，川普在當地時間16日晚間在拉斯維加斯出席一場稅務政策宣傳活動時談及伊朗戰事。他稱美國在伊朗進行了一次「小的遠征」，但美國經濟依然強勁，仍是全球最強大的經濟體，不會因外部軍事行動受到動搖。
川普將對伊朗的軍事行動形容為必要之舉，因為華府無法接受伊朗擁有核武，雖然自己原本並不希望這麼做，但別無選擇。
川普也樂觀的說，伊朗戰爭進展非常順利，戰爭應該很快就會結束了，「這太完美了。現在依然完美。這就是我們擁有的力量，我們擁有世界上最強大的軍隊。」
另據路透社報導，川普週四受訪時暗示，美方正評估與伊朗再度進行直接談判的可能性，時間可能落在本週末。他稱談判「很有機會發生」，語氣顯得相當保留但不排除迅速成行的可能性，時間點比外界預期的更早。
川普也説，他可能會延長下週到期的美伊停火協議，但也可能不需要這樣做，若美伊達成停戰協議，並在伊斯蘭馬巴德簽署，「我可能會去，他會想要我到場」。
他也聲稱伊朗已經同意放棄去年遭美軍空襲時損失的濃縮鈾，並推動伊朗放棄核計劃的協議。
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川普將對伊朗的軍事行動形容為必要之舉，因為華府無法接受伊朗擁有核武，雖然自己原本並不希望這麼做，但別無選擇。
川普也樂觀的說，伊朗戰爭進展非常順利，戰爭應該很快就會結束了，「這太完美了。現在依然完美。這就是我們擁有的力量，我們擁有世界上最強大的軍隊。」
另據路透社報導，川普週四受訪時暗示，美方正評估與伊朗再度進行直接談判的可能性，時間可能落在本週末。他稱談判「很有機會發生」，語氣顯得相當保留但不排除迅速成行的可能性，時間點比外界預期的更早。
川普也説，他可能會延長下週到期的美伊停火協議，但也可能不需要這樣做，若美伊達成停戰協議，並在伊斯蘭馬巴德簽署，「我可能會去，他會想要我到場」。
他也聲稱伊朗已經同意放棄去年遭美軍空襲時損失的濃縮鈾，並推動伊朗放棄核計劃的協議。
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