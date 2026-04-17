中華職棒37年例行賽持續進行，今（17）日共有3場場比賽，開季12戰吞下10敗的中信兄弟，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，目標終止2連敗，交手味全龍洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）；台鋼雄鷹「大王」王柏融今日回到主場澄清湖拚生涯百轟，雄鷹推出洋投南（David Buchanan）先發，交手樂天桃猿王牌威能帝（Pedro Fernandez）；統一7-ELEVEn獅與富邦悍將目前並列第3，今日分別推出土投胡智爲交手洋投魔力藍（Shawn Morimando）。《NOWnews》整理出4月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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2026年中職戰績表（截至4月16日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 12 8-4-0 0.667 -
1 台鋼雄鷹 13 8-4-1 0.667 0
3 富邦悍將 11 6-5-0 0.545 1.5
3 統一獅 12 6-5-1 0.545 1.5
5 樂天桃猿 12 5-7-0 0.417 3
6 中信兄弟 12 2-10-0 0.167 6
王柏融今拚百轟　雄鷹推坎南交鋒威能帝

澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽1場吞下1敗，防禦率4.76。坎南去年與桃猿交手2次，吞下1敗，對戰防禦率2.77。

桃猿近期吞下3連敗，目前排名第5，王牌洋投威能帝今日歸隊，扛下止敗任務，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。去年與雄鷹幾手6場，拿下4勝1敗，對戰防禦率僅1.13。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

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MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿洋投威能帝今日歸隊，將對台鋼雄鷹先發，目標替球隊終止3連敗。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）
▲樂天桃猿洋投威能帝今日歸隊，將對台鋼雄鷹先發，目標替球隊終止3連敗。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）
獅隊、悍將並列第3　胡智爲交手魔力藍

新莊賽事，悍將目前與獅隊並列聯盟第3，推出洋投魔力藍先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.25。魔力藍今年已跟獅隊有過1次交手，主投6局失3分，最終無關勝敗，對戰防禦率4.50。

近期拿下2連勝的獅隊，今日由土投胡智爲掛帥，本季出賽1場吞下1敗，防禦率10.80。胡智爲去年與悍將交手7場（2先發），拿下1勝2敗，對戰防禦率6.00。

📍富邦悍將主場轉播資訊

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有線電視：緯來電視網

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▲富邦悍將與統一獅並列第3，今日推出洋投魔力藍交手獅隊胡智爲。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.29）
▲富邦悍將與統一獅並列第3，今日推出洋投魔力藍交手獅隊胡智爲。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.29）
兄弟止敗任務交給勝騎士　強碰龍隊梅賽鍶

天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出梅賽鍶先發，本季出賽3場，拿下2勝0敗，防禦率僅1.65。去年與兄弟交手3場，梅賽鍶拿下1勝1敗，對戰防禦率2.55。

近期吞下2連敗的兄弟，目前持續在聯盟墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.29。勝騎士本季與龍隊已有1次交手紀錄，主投6局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。

📍味全龍主場轉播資訊

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有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍洋投梅賽鍶今日將對中信兄弟先發，目標替球隊保持龍頭寶座。（圖／味全龍提供,2026.4.11）
▲味全龍洋投梅賽鍶今日將對中信兄弟先發，目標替球隊保持龍頭寶座。（圖／味全龍提供,2026.4.11）
❗️今日澄清湖氣溫落在2728度、降雨機率10%，新莊氣溫落在2526度、降雨機率30%，天母氣溫落在2526度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...