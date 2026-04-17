中華職棒37年例行賽持續進行，今（17）日共有3場場比賽，開季12戰吞下10敗的中信兄弟，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，目標終止2連敗，交手味全龍洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）；台鋼雄鷹「大王」王柏融今日回到主場澄清湖拚生涯百轟，雄鷹推出洋投南（David Buchanan）先發，交手樂天桃猿王牌威能帝（Pedro Fernandez）；統一7-ELEVEn獅與富邦悍將目前並列第3，今日分別推出土投胡智爲交手洋投魔力藍（Shawn Morimando）。《NOWnews》整理出4月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月16日賽後）：
王柏融今拚百轟 雄鷹推坎南交鋒威能帝
澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽1場吞下1敗，防禦率4.76。坎南去年與桃猿交手2次，吞下1敗，對戰防禦率2.77。
桃猿近期吞下3連敗，目前排名第5，王牌洋投威能帝今日歸隊，扛下止敗任務，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。去年與雄鷹幾手6場，拿下4勝1敗，對戰防禦率僅1.13。
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獅隊、悍將並列第3 胡智爲交手魔力藍
新莊賽事，悍將目前與獅隊並列聯盟第3，推出洋投魔力藍先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.25。魔力藍今年已跟獅隊有過1次交手，主投6局失3分，最終無關勝敗，對戰防禦率4.50。
近期拿下2連勝的獅隊，今日由土投胡智爲掛帥，本季出賽1場吞下1敗，防禦率10.80。胡智爲去年與悍將交手7場（2先發），拿下1勝2敗，對戰防禦率6.00。
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兄弟止敗任務交給勝騎士 強碰龍隊梅賽鍶
天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出梅賽鍶先發，本季出賽3場，拿下2勝0敗，防禦率僅1.65。去年與兄弟交手3場，梅賽鍶拿下1勝1敗，對戰防禦率2.55。
近期吞下2連敗的兄弟，目前持續在聯盟墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.29。勝騎士本季與龍隊已有1次交手紀錄，主投6局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。
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❗️今日澄清湖氣溫落在27至28度、降雨機率10%，新莊氣溫落在25至26度、降雨機率30%，天母氣溫落在25至26度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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⚾2026年中職戰績表（截至4月16日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|12
|8-4-0
|0.667
|-
|1
|台鋼雄鷹
|13
|8-4-1
|0.667
|0
|3
|富邦悍將
|11
|6-5-0
|0.545
|1.5
|3
|統一獅
|12
|6-5-1
|0.545
|1.5
|5
|樂天桃猿
|12
|5-7-0
|0.417
|3
|6
|中信兄弟
|12
|2-10-0
|0.167
|6
澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出洋投坎南先發，本季出賽1場吞下1敗，防禦率4.76。坎南去年與桃猿交手2次，吞下1敗，對戰防禦率2.77。
桃猿近期吞下3連敗，目前排名第5，王牌洋投威能帝今日歸隊，扛下止敗任務，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。去年與雄鷹幾手6場，拿下4勝1敗，對戰防禦率僅1.13。
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新莊賽事，悍將目前與獅隊並列聯盟第3，推出洋投魔力藍先發，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率2.25。魔力藍今年已跟獅隊有過1次交手，主投6局失3分，最終無關勝敗，對戰防禦率4.50。
近期拿下2連勝的獅隊，今日由土投胡智爲掛帥，本季出賽1場吞下1敗，防禦率10.80。胡智爲去年與悍將交手7場（2先發），拿下1勝2敗，對戰防禦率6.00。
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天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出梅賽鍶先發，本季出賽3場，拿下2勝0敗，防禦率僅1.65。去年與兄弟交手3場，梅賽鍶拿下1勝1敗，對戰防禦率2.55。
近期吞下2連敗的兄弟，目前持續在聯盟墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.29。勝騎士本季與龍隊已有1次交手紀錄，主投6局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。
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