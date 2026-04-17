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成員Momo表現遭質疑 製作人B2否認節目內定

3女團強勢來襲 《宇宙啦啦隊》成員全面迎戰

▲節目迎來高強度「偶像團體對決舞台」，女孩們將對上女團代表TPE48（如圖）、YOYO家族以及HUR+。（圖／緯來電視網提供）

選秀節目《宇宙啦啦隊》進入第七集，除了舞台上高強度的挑戰外，賽制也引起粉絲們討論，尤其是針對成員Momo的表現質疑節目護航、內定，引來正反兩派網友論戰。對此，製作人B2出面回應，表示理解觀眾的感受，不過評分標準並非只聚焦於單一失誤，而是綜合考量選手的整體狀態、成長幅度以及舞台吸引力，同時強調節目不存在內定情況。《宇宙啦啦隊》播出後話題不斷，然而成員Momo的表現卻引來正反兩極評價，拿下MVP遭質疑節目內定。對此，製作人B2強調觀眾所看到的是節目剪輯後的片段，但製作團隊是全程陪伴選手從排練到正式上台的完整歷程。B2指出評審在評分時，各自依據當下現場的整體表現做出判斷，過程中也可能因個人喜好出現不同意見，製作單位皆予以尊重與支持。他也進一步說明，評分標準是綜合考量選手的整體狀態、成長幅度以及舞台吸引力，評審在每一輪選出心中表現最好的選手，而實際淘汰機制則是由團員互評決定。B2進一步說明，由於節目最終目標是組成女團，成員之間的默契與相處至關重要，因此透過彼此評分，共同承擔結果，也成為賽制設計的重要核心。隨著賽事持續升溫，《宇宙啦啦隊》第七集不僅展現選手們在高壓環境下的成長與蛻變，更迎來高強度「偶像團體對決舞台」，女孩們將對上女團代表TPE48、YOYO家族以及HUR+。《宇宙啦啦隊》每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間8點30分於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播映；每週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。