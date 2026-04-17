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新北市板橋區知名婦產科「菡生婦幼診所」16日突然全面停診，引發地方熱議。新北地檢署指揮調查局新北市調查處展開搜索行動，針對該診所疑似詐領健保費案進行調查。衛福部健保署表示，在109至110年間主動發現申報異常，確認診所在生產部分，不符合適應症卻浮報剖腹產，總共返還金額385萬。新北地檢署16日指揮調查局新北市調查處展開搜索行動，針對菡生婦幼診所疑似詐領健保費案進行調查。初步掌握，相關金額高達數百萬元，檢調人員兵分多路搜索，並將院長、副院長及多名醫護人員帶回偵訊。健保署台北業務組組長李純馥受訪時表示，持續有提供資料給檢調，而在110年已經主動發現該診所申報異常，當時診所剖腹產率高達66%、而正常是落在3至4成，也請診所返還不當申報，健保這塊已請專家判別。她說明，在健保給付部分，剖腹產須符合適應症，但因其不符，而申報健保給付的剖腹產，這部分會被健保核減。李純馥提到，對健保而言，這比較像是浮報，因為仍有生產事實；要求診所不當返還金額約385萬，109至110年間約300多件浮報。李純馥強調，後續會持續和檢調配合。至於商保部分則交由檢調調查說明。針對相關案件，檢方表示，經訊問後認定相關人等涉嫌詐欺及業務登載不實等罪嫌，但考量尚無羈押必要，已分別諭知交保。院長邱姓男子以150萬元交保，副院長林姓男子120萬元交保，另有醫師分別以80萬元及50萬元交保；3名護理師則以3萬至8萬元不等金額交保。此外，案件涉及多名產婦，共有9人被列為相關對象，其中2人各以5萬元交保，其餘則限制住居。全案後續仍待檢方進一步釐清相關不法事證與責任歸屬。