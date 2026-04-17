我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯不滿遭停權的前發言人蕭敬嚴竟參與初選勝出，昨痛斥黨中央組發會和新北市黨部是「一坨屎」，引發質疑跟蕭敬嚴一樣砲打黨中央。身兼中常委的立委邱鎮軍今（17）日緩頰，徐巧芯愛之深責之切，希望國民黨更團結，他們是就事論事，希望黨的規則、家法不應任何人而有所改變。徐巧芯昨開砲，三立節目主持人已經公開說明蕭敬嚴的民調是由「台派」、「新台派」支持，「如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」黨高層則回嗆，蕭敬嚴本來就可以提出申訴，還是考紀會有說不能申訴？「她曾經也是生物雜質提名出來的市議員，所以也是屎成員嗎？」另有網友質疑徐巧芯跟蕭敬嚴一樣砲轟黨內。邱鎮軍今則緩頰，徐巧芯是對黨愛之深責之切。她希望國民黨能夠更好更團結。 他也一樣，其實跟何元楷還有蕭敬嚴都不認識。他們是就事論事，希望黨的規則、家規、家法，不能因為任何人而有所改變，大家都能夠遵守。 這樣未來國民黨才會越來越好，才能幫台灣人民爭取更大更好的福利。至於蕭敬嚴聲稱若覺得初選不公平，應該早點暫停初選，邱鎮軍則反駁，當初就有反應，蕭敬嚴名字不應出現在初選名字裡面，當然不知道是怎麼溝通的，但就算名字沒辦法拿掉，公布結果時也不應放在第一名，應該要自動剔除，既然黨中央做了決定，地方黨部就應該遵守，這樣未來任何事情才能更好處理、解決，促進團結。