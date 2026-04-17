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拿坡里：8塊烤雞199元、披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔

8塊烤雞桶199元！

買一送一！

炸雞「買6送6」蛋塔！

▲三商炸雞整桶6塊檸檬雞翅199元、雙桶「買6送6」優惠。（圖／三商炸雞提供）

三商炸雞：整桶6塊檸檬雞翅199元！雙桶「買6送6」

整桶199元！

買6送6！

周五小確幸，迎接周末假日，最新「速食優惠」大放送！拿坡里表示，即日起除了買6塊炸雞「免費送6顆蛋塔」、大披薩「買一送一」，再加碼買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」8塊烤雞特價199元；三商炸雞整桶6塊檸檬雞翅也199元。拿坡里速食優惠殺紅眼！即日起至4月29日，加碼爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：◾️（原價520元）。◾️（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，通通半價開吃。◾️（原價660元）。三商炸雞表示，兩大全新速食優惠開吃：◾️（原價390元），即日起至5月27日。◾️（原價318元），即日起至4月23日。