周五小確幸，迎接周末假日，最新「速食優惠」大放送！拿坡里表示，即日起除了買6塊炸雞「免費送6顆蛋塔」、大披薩「買一送一」，再加碼買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」8塊烤雞特價199元；三商炸雞整桶6塊檸檬雞翅也199元。
拿坡里：8塊烤雞199元、披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔
拿坡里速食優惠殺紅眼！即日起至4月29日，加碼爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。
◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，通通半價開吃。
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。
三商炸雞：整桶6塊檸檬雞翅199元！雙桶「買6送6」
三商炸雞表示，兩大全新速食優惠開吃：
◾️整桶199元！「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元），即日起至5月27日。
◾️買6送6！買「6隻墨西哥辣醬翅腿送原味胡椒翅腿」特價169元（原價318元），即日起至4月23日。
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拿坡里速食優惠殺紅眼！即日起至4月29日，加碼爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。
◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，通通半價開吃。
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。
三商炸雞表示，兩大全新速食優惠開吃：
◾️整桶199元！「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元），即日起至5月27日。
◾️買6送6！買「6隻墨西哥辣醬翅腿送原味胡椒翅腿」特價169元（原價318元），即日起至4月23日。