周五小確幸，迎接周末假日，最新「速食優惠」大放送！拿坡里表示，即日起除了買6塊炸雞「免費送6顆蛋塔」、大披薩「買一送一」，再加碼買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」8塊烤雞特價199元；三商炸雞整桶6塊檸檬雞翅也199元。

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拿坡里：8塊烤雞199元、披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔

拿坡里速食優惠殺紅眼！即日起至4月29日，加碼爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：

◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。 

◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，通通半價開吃。

◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。

▲三商炸雞整桶6塊檸檬雞翅199元、雙桶「買6送6」優惠。（圖／三商炸雞提供）
▲三商炸雞整桶6塊檸檬雞翅199元、雙桶「買6送6」優惠。（圖／三商炸雞提供）
三商炸雞：整桶6塊檸檬雞翅199元！雙桶「買6送6」

三商炸雞表示，兩大全新速食優惠開吃：

◾️整桶199元！「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元），即日起至5月27日。

◾️買6送6！買「6隻墨西哥辣醬翅腿送原味胡椒翅腿」特價169元（原價318元），即日起至4月23日。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...