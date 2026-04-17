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大聯盟官方於今（17）日公布最新一期的「打者力量排行榜（Hitter Power Rankings）」，洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平延續季前的聲勢，再度蟬聯第一。這個排名卻在社群媒體上掀起兩極的評價，許多球迷質疑官方忽視了休士頓太空人隊巨砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的驚人數據，更有網友直言：「大聯盟對大谷的偏愛已經到了『犯罪』的地步。」大谷翔平本季目前出賽17場，雖然開季打擊率一度低迷，但隨後迅速調整，目前繳出打擊率.254、5轟、上壘率.402 的穩定成績。最讓評審印象深刻的，莫過於他跨季連續48場上壘的傲人紀錄，不只是日本第1人，也達成道奇隊史第4長的歷史偉業。大聯盟撰稿記者格林斯潘（Jared Greenspan）指出，大谷翔平即便單純以打者身分上場，其對於戰局的影響力與全方位的進攻威脅，依然是現役球員中的天花板，獲得榜首實至名歸。排名第二的艾瓦瑞茲本季迎來大復活。截至今日賽前，阿爾瓦雷茲打擊率高達.333、掃出7支全壘打，且上壘率高達.488、長打率.762與OPS1.250全數霸榜聯盟第一。對此，許多美國球迷在X上表達不滿，紛紛留言開砲：「艾瓦瑞茲幾乎所有指標都優於大谷，大聯盟明顯在護航」、「把大谷排在艾瓦瑞茲前面簡直是犯罪」、「這排名簡直充滿偏見，尊重一下本季表現最強的人好嗎？」面對質疑聲浪，大谷翔平的支持者認為實力排行榜並非單看本季前兩週的樣本，而是考量球員的長期穩定性與綜合威懾力。有球迷指出：「綜合來看，大谷依然是更出色的打者，且他的二刀流背景也會影響排名。」事實上，艾瓦瑞茲在2022年就曾以驚人的進攻數據攔胡了大谷翔平的銀棒獎，如今再度復活，兩人本季在打者年度獎項的卡位戰，勢必會成為今年球季的一大焦點。