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謝依霖產後失業3年 親吐現況：把重心拉回工作

謝依霖現身《奔跑吧13》節目成員超華麗

▲陸綜《奔跑吧13》第13季更加入新血孟子義及李昀銳，謝依霖（左）則是本季來賓之一。（圖／中天綜合台提供）

藝人謝依霖（Hold住姐）以綜藝節目《大學生了沒》走紅，出道後演出多部戲劇、電影。2018年宣布結婚，婚後育有1子1女並淡出演藝圈。謝依霖曾自曝產後失業約3年，近日她現身陸綜《奔跑吧13》，分享近期工作比較多，生活重心也開始轉變，隨著孩子逐漸長大有自己的生活圈，她也能放心地把重心拉回工作。謝依霖曾因產後、疫情爆發失業約3年，被問及近況她分享近期工作比較多，生活重心也開始轉變，過去她將大部分的時間投入家庭，陪伴孩子成長、建立安全感，因為她抱持著「媽媽是孩子的第一個學校」。隨著孩子逐漸長大有自己的生活圈，她也比較能放心地把重心拉回工作，投入更多時間去實現自己想做的事。陸綜《奔跑吧13》成員包括李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、張真源等，第13季更加入新血孟子義及李昀銳，謝依霖則是本季來賓之一。她回憶當初參與節目，印象最深刻的就是在澳門大啖美食，直呼：「吃到非常飽，甚至有點想吐！」謝依霖也透露，外景節目最大的挑戰其實不是任務本身，而是如何在確保精彩的狀況下，自己不受傷、別人也不受傷，她坦言每次錄影都需要高度專注、完全投入。謝依霖認為《奔跑吧13》是一個老牌又真實的實境秀，每次錄節目時，最好看的點是大家都很認真、很真實的享受在遊戲裡頭，讓人一看就會感受到大家很投入，「不是做效果，是真的很認真在玩」，也才能呈現出最自然的節目笑點，因此非常推薦週末時可以闔家一起收看。謝依霖參與錄製的《奔跑吧》第13季自4月18日起每周六晚間10點在中天綜合台播出。