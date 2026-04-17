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▲金宣虎6月6日五股工商展覽中心見面會座位圖。（圖／大步整合行銷）

金宣虎6/6來台 見面會資訊、福利一覽

金宣虎介紹 《苦盡柑來遇見你》暖男再爆紅

▲金宣虎6月6日五股工商展覽中心見面會福利表。（圖／大步整合行銷）

韓國演員金宣虎以《抓住幽靈》、《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》、《愛情怎麼翻譯？》等作品廣為人知，他宣布要舉辦亞洲巡迴見面會，6月6日來到台灣新北市五股工商展覽中心，活動票價分為6880元（VIP）、5880元、4880元、3880元、3440元（身障區），4月26日（日）下午5點透過tixCraft拓元售票系統開賣，金宣虎也表示：「」更多活動詳情可至主辦單位大步整合行銷臉書查詢。📌金宣虎台北見面會售票資訊：活動時間：2026年6月6日（六）18:00活動地點：新北市工商展覽中心活動票價：6880（VIP）、5880、4880、3880、3440（身障區）售票時間：2026年4月26日（日）17:00售票系統：tixCraft拓元售票系統購票入場皆可享有Hi-Bye歡送、小卡與台北限定官方海報等全區福利；另設有多項抽選福利，包括VIP區1對5團體合照，以及A、B區1對10團體合照，以及親筆簽名拍立得、簽名海報等內容，愛心區亦納入共同抽選機制。金宣虎日前結束2場首爾場粉絲見面會，他以「LOVE FACTORY」為主題，化身「廠長」登場，以趣味方式呈現「LOVE FACTORY」的運作過程，並以曾飾演的劇中角色化身「諮詢師」回應粉絲煩惱，串聯戲劇與現場互動。活動上，金宣虎字近況分享、日常生活到作品幕後與演技想法，回應長久以來的關注與支持，也安排遊戲、拍照時間與挑戰任務，讓觀眾能實際參與其中。到了活動尾聲，金宣虎向粉絲表達心意：「能和粉絲見面、交流就是很大的療癒，總覺得一直從大家身上獲得更多，謝謝大家抽空前來。」金宣虎以《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》打開知名度，雖然中間一度因為與前女友的感情問題，使得工作停擺，後來在《苦盡柑來遇見你》飾演深愛IU的暖男成功圈粉扳回形象；今年以Netflix原創劇集《愛情怎麼翻譯？》回歸浪漫喜劇，飾演精通多國語言的口譯員角色，以更成熟細膩的表演層次獲得好評。隨著新作在全球播出，再次受到各國觀眾喜愛，曾在2023年首度來台舉辦粉絲見面會的金宣虎，此次6月6日將二度訪台。《愛情怎麼翻譯？》播畢後的金宣虎行程依然緊湊，參與的韓國OTT實境綜藝《Bonjour麵包店》將於5月8日播出，他在節目中挑戰咖啡師角色，展現貼近日常的自然魅力；主演的Disney+《魅惑》，也預計今年播出，劇中他將與國民初戀秀智展開對手戲。不僅如此，金宣虎還同步投入舞台劇《秘密通道：INTERVAL》，自2月起持續演出至5月，在韓國戲劇重鎮大學路掀起觀演熱潮，凡遇金宣虎出演的場次，總會吸引來自各地的粉絲湧入觀賞，讓劇場周邊人潮絡繹不絕，成為當地近期的熱門景象。