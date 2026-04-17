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▲英格拉罕（Brandon Ingram）本季打出精彩表現，除中距離跳投依舊穩定外，三分火力也有所成長。（圖／美聯社／達志影像）

對戰日期 比分結果 勝隊 2025/11/1 暴龍112：101騎士 暴龍 2025/11/14 暴龍126：113騎士 暴龍 2025/11/25 暴龍110：99騎士 暴龍

NBA 2025-26賽季季後賽首輪即將開打，東區第4種子克里夫蘭騎士將對上第5種子多倫多暴龍，暴龍在本季例行賽三殺騎士，但自哈登（James Harden）加盟後，雙方還沒有交手紀錄，因此暴龍能否延續在例行賽的好表現，將成為外界焦點。2026年4月19日（週日）凌晨 1:00（台灣時間）Rocket Arena（克里夫蘭）2026 年NBA東區季後賽對戰組合對於騎士來說，今年陣容最大的改變就在於哈登加盟，哈登加盟後大大減少了米契爾（Donovan Mitchell）的持球壓力，同時哈登的存在讓對手無法全力包夾米契爾，同時哈登能在比賽末節的高強度防守下，利用豐富的經驗製造犯規或組織進攻，避免年輕球員陷入亂節奏，哈登本季展現出極高的進攻效率，場均貢獻，且三分命中率高達。他不再是當年那個單打獨鬥的得分王，而是一個能精準執行擋拆、餵球給內線雙塔的高級指揮官。暴龍本季鋒線群戰力強大，由巴恩斯（Scottie Barnes）領銜為球隊提供「無限換防」的籌碼，利用壓迫與干擾傳球路徑，再利用轉換快攻（Transition）撕裂對手防線。但暴龍本季隱憂是禁區戰力的不足，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）防守能力較差，但伯爾特（Jakob Pöltl）因傷勢影響，本季表現有所下滑，對上騎士雙塔該如何解決，將成為暴龍首輪最大課題。騎士：米契爾（Donovan Mitchell）米契爾近年來成為騎士的不動核心，在季後賽往往都能爆發出更強的戰鬥力，在面對防守強悍的暴龍，米契爾的單打能力將成為騎士突破的關鍵進攻點，在哈登持球的情況下，將大幅解放米契爾在進攻端的火力。若雙方形成僵持，米契爾的爆破能力，也將成為騎士突破僵局的關鍵。▲米契爾（Donovan Mitchell）依舊會是騎士隊在季後賽的核心人物。（圖／美聯社／達志影像）英格拉罕在例行賽出戰 77 場，場均貢獻。在多倫多，他已成為球隊在半場進攻陷入困境時的頭號單打解答。雖過去英格拉罕以穩定的中距離跳投為招牌，但但本季他的三分命中率提升至，騎士隊的防守核心在於保護籃下，這正是英格拉罕發揮價值的機會。他的可以直接無視騎士內線的協防，在騎士防線的中距離地帶進攻。如果他能延續例行賽對戰時的穩定發揮，將能迫使莫布里必須離開禁區擴大防守，進而為暴龍其他球員拉出切入空間。哈登加盟後，騎士戰績有明顯上升，騎士主帥艾金森（Kenny Atkinson ）稱他為「場上導師」，他與米契爾的球權分配已趨於成熟。哈登職業生涯已有90場季後賽勝利，是現役未奪冠球員中第二多，僅次於馬龍（Karl Malone的 98 場）。他能否在騎士發揮「老將價值」，在關鍵時刻穩定軍心，打破季後賽表現疲軟的標籤，將是騎士能走多遠的關鍵。：暴龍本季對陣騎士時展現了極強的壓迫感，且場均勝分不少。巴恩斯與英格拉罕的側翼組合，在體型上並不畏懼騎士。外界普遍認為例行賽參考價值有限，因為那三場敗仗都發生在。現在這支「完全體」騎士在攻守兩端已與季初判若兩隊，首戰將是騎士展現「新面貌」的最佳機會。： 巴恩斯與莫布里（Evan Mobley）兩人都在2021年投身NBA選秀會，經過多年成長後，兩人都已成為球隊核心，莫布里（Evan Mobley）本季防守效率極高，是騎士禁區防守的根基；而巴恩斯則是暴龍的進攻發動機，場均能繳出的全能數據。回顧本賽季例行賽的三場比賽，詹姆斯·哈登 James Harden (PG)唐納文·米契爾 Donovan Mitchell (SG)丹尼斯·施羅德 Dennis Schröder (PG)泰瑞斯·普羅克特 Tyrese Proctor (PG)克雷格·波特 Craig Porter Jr. (PG)山姆·麥瑞爾 Sam Merrill (SG)凱恩·艾利斯 Keon Ellis (SG)艾凡·莫布里 Evan Mobley (PF)麥克斯·史特魯斯 Max Strus (SF)狄恩·韋德 Dean Wade (PF)賴瑞·南斯 Larry Nance Jr. (PF)傑倫·泰森 Jaylon Tyson (SF)奈寬·湯姆林 Nae'Qwan Tomlin (PF)崔斯坦·艾納魯納 Tristan Enaruna (SF)萊利·米尼克斯 Riley Minix (SF)賈萊特·艾倫 Jarrett Allen (C)湯瑪斯·布萊恩 Thomas Bryant (C)奧利維爾·薩爾 Olivier Sarr (C)Scottie Barnes (PF/PG)RJ Barrett (SF/SG)Immanuel Quickley (PG)Jakob Poeltl (C)Sandro Mamukelashvili (C/PF)Gradey Dick (SG)Ja'Kobe Walter (SG)Collin Murray-Boyles (PF)Jamal Shead (PG)Trayce Jackson-Davis (C/PF)Jonathan Mogbo (PF)Jamison Battle (SF)A.J. Lawson (SG)Garrett Temple (SG)Ochai Agbaji (SG)Alijah Martin (SG)Chucky Hepburn (PG)2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：