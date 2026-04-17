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台灣民眾黨主席黃國昌今天到彰化市，為5位縣議員參選人主持彰化隊誓師記者會，媒體追著他問國民黨可能空降縣長人選、自己是否考慮轉戰彰化？黃國昌盛讚縣長王惠美的執政成果，但對國民黨家務事不予置評，至於自己的部分，他說了兩次「講這個都太早了啦」！黃國昌昨晚和創黨主席柯文哲到彰化精誠夜市吃播時，媒體問柯文哲，讓黃國昌選彰化縣長好不好？柯文哲秒回「當然很好啊！有什麼不好？」黃國昌急喊「你不要隨便幫人家回答！你不要隨便幫人家回答！會被亂剪啊！」柯文哲則是哈哈大笑化解尷尬。今（17）日上午黃國昌一個人到彰化縣黨部，與「台灣民眾黨彰化隊」成員張雪如、吳韋達、蘇智弦、洪雅婷、高采翎等5人合體，力拼彰化全壘打，但媒體關心重點仍在彰化縣長選舉，聯訪時問他，對於謝家姊弟之爭後，國民黨可能採取空降魏平政的看法。黃國昌表示尊重國民黨的民主程序，彰化是全台灣人口第一大縣，如何延續縣長王惠美優良的政績，進一步改變彰化、翻轉彰化，讓更多優秀年輕人願意返鄉打拼，才是最重要的事。民眾黨將本於最大的誠意與善意，誠懇地與國民黨溝通，共商如何守住關鍵一席。這才是2026年地方選舉的重中之重，相信國民黨一定也有相同的期許與目標，期待藍白在彰化共同合作。媒體追問他是否棄新北轉戰彰化？黃國昌問「我覺得現在講這個，可能都還太早了啦！」現在最重要的是守住彰化關鍵一席、延續王惠美政績。民眾黨的原則就是以最大的誠意推出最強的團隊，給鄉親最好的治理，在彰化也是一樣。黃國昌也坦言，彰化目前的情勢「真的比較特殊、比較複雜」，面對現在的狀況，彼此都要發揮智慧，好好幫助彰化鄉親。至於個人部分，他重申「我覺得講這個都太早了啦！」