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▲黃韋盛今年打出生涯年，目前OPS+高達182.2，空降全隊第一。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟開季2勝10敗，今晚再輸球就將創下隊史最速11敗紀錄，但攤開《野球革命》細項，黃衫軍打擊實力並不差，進階數據如OPS+100.5高於聯盟平均，甚至贏過味全龍、樂天桃猿，陣中4位主力黃韋盛、陳俊秀、岳東華與王威晨，都能至少貢獻OPS+130以上的頂尖火力，顯見打擊並非開季戰績慘澹關鍵。中信兄弟目前團隊打擊OPS+100.5，排在聯盟第4，贏過味全龍93.9、更遠勝樂天桃猿的68.6，場均3.41分同樣位居中段，攤開打擊數據，無法想像這是一支開季12場苦吞10敗、距離龍頭已有6場勝差的墊底球隊。中信兄弟打擊特色主要在於各項數據都相對穩定，團隊打擊三圍2成53／3成26／3成37，都沒有明顯弱項，由於開季至今戰績不盡理想，打者選球趨於保守，首球揮棒率僅23.7%，遠低於聯盟平均27.1%，團隊揮棒率44.5%甚至是6隊最少，但更有耐心的選球，讓團隊保送率達到8.7%，高居全聯盟第2。長打方面，黃衫軍目前12場扛出5轟，純長打率.084雖低於聯盟平均的.096，但依舊勝過味全龍、樂天桃猿，全隊更有超過7名打者的打擊進階數據高過於聯盟平均。其中以黃韋盛、陳俊秀、岳東華與王威晨成績最出色，4人OPS+都超過130，皆有遠高於聯盟平均的火力輸出，其中更以黃韋盛生涯年最亮眼。黃韋盛今年兌現打擊天賦，出賽11場打擊率高達3成66、上壘率更是最頂尖的4成69，以高產高效上壘表現，將OPS+推升至182.2，扮演好前段棒次的工作。陳俊秀部分，則扛起許基宏缺賽空缺，2成89打擊率、2轟與6分打點，OPS+也達155.7。中信兄弟最大問題，還是在於投手端，目前ERA+69.6，在全中職「斷檔式」落後，先發投手中僅勝騎士成績超過聯盟平均，開季被定位在勝利組的後援投手們更是淒慘。在投手數據嚴重落後情況下，打擊雖然不差，但也僅超過聯盟平均一些，無法彌補投手端的大量失分，或是創造關鍵失守後的反攻，成為中信兄弟開季至今僅拿2勝的縮影。