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2026年台北市長選戰逐漸升溫，國民黨方面由現任市長蔣萬安尋求連任，而民進黨人選則傳出可能由不分區立委沈伯洋出戰。對此，資深媒體人吳子嘉指出，若民進黨最終確定由沈伯洋參選，不僅台北市選情將出現劇烈變化，甚至可能牽動整體雙北政治版圖，新北市長參選人蘇巧慧就GG了。吳子嘉16日在政論節目《2026大車拚》中表示，從目前布局來看，民進黨推派沈伯洋的可能性相當高，這背後反映的是總統賴清德的「德意志」，他認為，沈伯洋當初能位列不分區立委第一名，本就經兼任黨主席的賴清德同意及支持，如今若進一步投入台北市長選戰，等同貫徹黨主席意志。吳子嘉進一步分析，沈伯洋的政治定位具高度象徵性，打著「台灣獨立」的旗幟，可能進一步促使義和團、白蓮教再起，透過各種遊行活動擴大影響力，使選戰氛圍即便在非選舉期間也持續升溫，不斷地宣揚台獨理念，最終形成一個宗教活動。此外，吳子嘉也提到，民進黨此布局的另一層意圖，可能在於壓制、羞辱蔣萬安的聲勢。他形容，蔣萬安是賴清德眼前的路障，就算搬不走也要丟泥巴。吳子嘉直言，若國民黨能有效應對，甚至可能對民進黨在新北的布局造成衝擊，這樣一來蘇巧慧就GG了。