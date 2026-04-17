2026年統一7-ELEVEN獅上半季主題活動第三檔推出「熱鬪雙城 南人對決」南人祭主題日，將於4.24(五)～4.26(日)進行三連戰，在亞太成棒主球場點燃戰火，其中4月26日賽後將邀請范逸臣擔任演唱嘉賓，將是他首度蒞臨亞太成棒主球場賽後演唱，帶給棒球迷浪漫與搖滾兼具的音樂饗宴。

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「南人祭」主題日邁向第3年　首度在亞太球場舉辦

統一7-ELEVEN與台鋼雄鷹共同合作舉辦南人祭邁向第3年，延續去年好評迴響，兩隊分別以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個不同城市的榮耀，本系列主題活動4.24~26將於獅隊主場亞太主球場舉辦，而5.22~24將在台鋼雄鷹主場高雄澄清湖棒球場舉辦，兩隊也將穿上南人祭主題球衣出賽。

范逸臣擔任賽後嘉賓　獻唱《I Believe》、《國境之南》？

國境之南的強者正面對決，4.26(日)賽後統一7-ELEVEN獅特別邀請范逸臣帶來30分鐘演唱表演，范逸臣是台灣實力派男歌手與演員，擁有阿美族血統的他，聲音清透且爆發力十足。2002年以翻唱韓國電影《我的野蠻女友》主題曲 《I Believe》 一砲而紅， 除了《I Believe》，他最廣為人知的歌曲還包括 《國境之南》（金馬獎最佳原創電影歌曲）、《無樂不作》、《放生》 等歌曲，這一次將首度蒞臨亞太成棒主球場賽後演唱，帶給棒球迷浪漫與搖滾兼具的音樂饗宴。

2026南人祭統一獅主場賽程資訊：
4.24（五） 18:35 雄鷹 vs.獅 亞太主球場
4.25（六） 16:05 雄鷹 vs.獅 亞太主球場
4.26（日） 16:05 雄鷹 vs.獅 亞太主球場
主場看台應援：一壘區
客隊看台應援：三壘區
售票系統：統一超商ibon售票系統

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。