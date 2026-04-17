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曾獲國家文藝獎的排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，竟捲入性侵女學員案件震驚藝文界！他被控深夜載女學員前往屏東三地門溪谷「找靈感」，卻在酒後強行性侵，甚至中途遇人打斷仍「繼續完成」，行徑惡劣。一、二審均判有罪，最高法院日前駁回上訴，判刑4年6月定讞，確定入獄服刑。被害女子為從事藝術創作的學員，長期隨行拍攝、學習。2021年間，案發當晚兩人在住處飲酒聊天後，撒古流．巴瓦瓦隆提議外出尋找創作靈感，並於凌晨1、2時許駕車前往三地門鄉大社溪河床。2人躺臥河床時，被告不顧女子拒絕，強行脫衣並性侵得逞。更離譜的是，過程中一度有2名友人經過，撒古流．巴瓦瓦隆先命女學員躲藏，自己上前寒暄應對，待對方離去後，竟再將被害人叫回睡墊上，繼續性侵行為，行徑遭法院認定惡性重大。事後女子返回住處，隨即通知友人並前往醫院驗傷，案件後續也透過部落會議協商，撒古流．巴瓦瓦隆一度同意支付50萬元，但始終否認性侵。被害人最終在社群發文揭露，引爆外界關注，屏東地檢署偵辦後提起公訴。此外，被害女子另指控，案發當天凌晨返回住處後，她洗澡後在一樓廚房休息時，撒古流．巴瓦瓦隆竟突然抓住她強吻長達約10秒，還語帶性暗示表示「要不要進去我的房間再來一次，床很軟比較舒服？」此舉涉犯強制猥褻罪。不過此部分因證據不足，一、二審均判決無罪。一、二審法院最終均認定性侵犯行成立，判處有期徒刑4年6月。全案上訴至最高法院後，法官認為原審認事用法並無違誤，日前裁定駁回上訴，全案定讞。