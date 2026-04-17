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塞爾提克：塔圖姆（Jayson Tatum）現年28歲的塔圖姆本季例行賽尚未對陣過76人，這對費城防線來說是一個極具威脅的未知變數。身為球隊頭號得分手，塔圖姆的單打效率與傳球視野，將直接考驗76人在防守端如何處理擋拆與換防。

76人：馬克西（Tyrese Maxey）在恩比德缺陣的日子裡，馬克西已成為費城的精神領袖與進攻發動機。這位「速度達人」今年曾有單場對戰砍下43分的壯舉，他能否在客場頂住波士頓嚴密的側翼防守並穩定產出高得分，是76人能否獨排眾議、拿下勝場的關鍵。

禁區優勢的位移：76人傾向給予對手大量的籃下進攻機會，這對擅長切入與突破分球的塔圖姆與布朗來說是極大的優勢。其中，76人中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）在擋拆防守中的站位，將成為塞爾提克首選的攻擊對點。

誰是「綠衫軍殺手」？： 歷史上常有隨機球員對戰塞爾提克時爆發。76人板凳上的艾德華茲（Justin Edwards）與歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）皆可能成為獲得空檔三分球的候選人，若能維持高水準的三分命中率，將有效紓解馬克西的進攻壓力，能否複製過往「無名小卒在季後賽擊敗波士頓」戲碼成看點 。

防守端的「獵人與獵物」： 塞爾提克假設派出豪瑟盯防歐布瑞，並利用塔圖姆、布朗與懷特的對位優勢鎖死喬治（Paul George）與馬克西。76人先發陣容中缺乏足夠的防守支點，如何避免被波士頓的多點進攻擊潰恐成一大難題。

數據壓力也是對戰重點： 因為這是兩隊歷史上第23次在季後賽交手，是NBA季後賽史上最頻繁的對決組合。其中，塞爾提克握有15勝7敗的戰績，76人能否突破逆境，順利以客場球隊之姿獲勝，不僅考驗戰術與臨場反應，也相當考驗抗壓性。

隨著費城76人昨（17）日在NBA附加賽成功「獵魔」打敗魔術隊，鎖定東區第7種子進入季後賽。76人、塞爾提克這對NBA史上季後賽交手次數最多、高達23次的老對手，將在季後賽首輪再度碰頭。儘管兩隊本季例行賽以2比2戰平，不過缺少核心恩比德的費城軍該如何延續附加賽氣勢，應戰東區第2種子賽爾提克；塞爾提克能否制止76人「板凳新星」突發威，成季後賽首輪看點。開打時間： 2026年4月20日（週一）凌晨 1:00（台灣時間）比賽地點： 波士頓塞爾提克主場（TD Garden）塞爾提克本季繳出56勝26敗的表現，奪下東區第2種子。雙核塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）具備撕裂防線的體質。此外，側翼防守者豪瑟（Sam Hauser）與懷特（Derrick White）的存在，讓球隊在對位上擁有極大主動權。在附加賽拿下第7種子進入季後賽76人，面臨傷兵問題，尤其是球隊核心恩比德（Joel Embiid）因盲腸炎手術缺陣後，76人被迫切換為更快速的球風。雖然例行賽與波士頓戰成2比2平手，但當時球隊尚未完全成形。目前76人依賴後場雙星馬克西（Tyrese Maxey）與新人艾格康（VJ Edgecombe）的推進能力。他們的優勢在於不被看好的心理韌性，以及巴洛（Dominick Barlow）在籃板端帶來的二次進攻威脅。