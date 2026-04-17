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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美好手鄧愷威，今（17）日在主場對戰科羅拉多落磯隊的比賽中後援登場。鄧愷威主投2局只被敲出1支安打、無失分，並在明星二壘手奧圖維（Jose Altuve）神守備的加持下，多次化解對手攻勢。可惜太空人打線後段反擊無力，最終以2：3惜敗，鄧愷威無緣本季第2勝。鄧愷威在8局上、球隊2：3落後時銜命登板。面對首名打者托瓦（Ezequiel Tovar），他僅用1顆Sweeper就製造飛球出局；隨後強森（Troy Johnson）與卡洛斯（Kyle Karros）接連擊出二壘方向滾地球。其中卡洛斯的強勁滾球，正是靠著奧圖維（Jose Altuve）大範圍橫移攔截美技讓打者出局。鄧愷威該局僅用7球，且全數為好球，精彩完成三上三下。9局上鄧愷威續投，先是敏捷地接住投手前反彈球刺殺多伊爾（Brenton Doyle），接著再讓朱利安（Edouard Julien）擊出內野滾地。儘管2人出局後被佛里曼（Tyler Freeman）敲出一支游擊方向內野安打，但鄧愷威處變不驚，隨即讓魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）擊出平飛球被二壘手直接沒收，順利完成2局投球任務。值得一提的是，太空人此役的先發投手，正是去年曾效力中職富邦悍將的洋投瑞恩（Ryan Weiss）。瑞恩今日迎來大聯盟生涯初先發，主投3.2局被敲3支安打、送出3次三振與4次保送，失掉2分。鄧愷威此役共計投21球，其中包含18顆好球，好球率是嚇人的85.7%，最快球速來到95.6英哩（約153.9公里）。這場比賽過後，他的防禦率下降至2.31，每局被上壘率（WHIP）更是來到0.86。太空人在9局下半一度吹起反攻號角，裴瑞迪斯（Isaac Paredes）在關鍵時刻掃出左外野深遠飛球，可惜這顆球最後在全壘打牆前遭接殺，太空人遺憾未能上演驚天逆轉秀。最終落磯隊憑藉火球新秀多蘭德（Chase Dollander）先發5.1局飆9K的強勢表現，以1分之差帶走勝利，也中斷了太空人的2連勝。