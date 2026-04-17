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▲貝克漢家族撕裂仍然沒有破冰的跡象，大衛（右）據傳與妻子維多利亞願意透過律師等人在場，和對爸媽開砲的兒子布魯克林（左）會面，但布魯克林都沒回應。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

▲維多利亞貝克漢（如圖）接受《華爾街日報》專訪，首回應貝克漢家族撕裂的問題，強調她和老公大衛只想保護孩子。（圖／摘自 IG@victoriabeckham）

▲布魯克林貝克漢（左）現在生命中最大支柱是妻子妮可拉佩茲（右），兩人完全不理會他在英國的家人和爸媽。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham）

號稱「英國除了皇室之外第2家庭」的貝克漢家族鬧家變，大兒子布魯克林發表長文砲轟爸媽大衛、維多利亞，指他們對外講了無數謊言、不停止拆散他和妻子尼可拉佩茲的奧步，堅決要跟他們切割、還表示是第一次為自己發聲。事隔多時，維多利亞也首度在訪問中提到此事，強調和老公大衛生活在公眾眼前超過30年，一直努力在做的就是保護孩子、愛孩子，只想讓大家了解這一點，她在訪談中完全沒提到布魯克林的名字。前英國「足球金童」大衛貝克漢，與曾是「辣妹」合唱團一員的維多利亞結婚後，將「貝克漢」的家族品牌經營到全球知名，維多利亞因此賣起自己的時裝、彩妝，充分發揮名人的經濟效益，因而外界總覺得她為了貝克漢這塊招牌，會不惜扭曲一切，布魯克林的長文直接拿這點砲轟。但維多利亞在家變後首度接受《華爾街日報》專訪，卻稱只想保護孩子、愛孩子，表示和老公一直努力要當最好的爸媽，並沒對兒子的指控承認自己做得不對或不好。大衛與維多利亞已經習慣身為公眾人物，如何面對外界的關注，維多利亞認為家人連帶受到各方的高度矚目，不會覺得愧疚，這是一個大家需要一起經歷的過程，家門口出現一堆狗仔，每個家人都有很多得去適應。她也強調消費者會去購買她的商品，不是因為她有名、聽過這個人，而是她的產品真的品質夠好。布魯克林之前在砲轟爸媽的長文中，提到結婚之前爸媽就試圖賄賂他、簽署文件放棄自身的姓名商標權，稱從小到大所有的一切都只能配合塑造「貝克漢家族」的品牌形象，連社群發文頻率、該發什麼內容都要被嚴格管控。婚禮上維多利亞還硬是拉他跳舞、剝奪妮可拉與他共舞的機會，非常的不妥當，也讓他尷尬至極，表明堅決不和爸媽和解，除非透過律師來協調，引發軒然大波。對於這些指控，維多利亞在《華爾街日報》的專訪中都沒有一一反駁，只強調做任何事都是為了保護小孩、愛小孩。The CUT網站報導，維多利亞與大衛其實一直都沒有放棄要和布魯克林和解，甚至同意在律師、妮可拉佩茲的家人、治療師或調解人的陪同下，與布魯克林碰面來解決問題，但至今布魯克林都沒有任何回應，擺明了根本不想跟爸媽化解紛爭。