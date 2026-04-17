我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅去年團隊跑出聯盟第2多的88盜，盜壘成功率7成33則是聯盟第1，但今年壘包加大，獅隊卻「慢」了下來，開季12戰僅發動6次盜壘，成功率6成66。獅隊總教練林岳平昨（16）日受訪時，被問到這題，他先想了一下，然後笑說，「我們上壘率應該不高吧。」餅總體感很準，獅隊目前打擊率、上壘率都排名聯盟第5，加上現有陣容速度不快，「不是說我們不盜壘，是我們目前上壘率不高，擅長盜壘的人（邱智呈）上壘率更加不高。」獅隊去年團隊跑出88次盜壘成功，排名聯盟第2，盜壘成功率7成33，排名聯盟第1，隊內去年盜壘前5名分別是潘傑楷（17盜）、邱智呈（14盜）、林佳緯（11盜）、陳聖平（9盜）、陳傑憲（6盜）。本季中職壘包加大，盜壘成功率最高的獅隊卻沒受惠。攤開各隊目前盜壘比例，味全龍與富邦悍將開季至今盜壘成功次數分別是17次與13次，排名聯盟前2，雄鷹排名第3，僅7次盜壘成功，桃猿與獅隊都是4次盜壘成功，兄弟則以3次敬陪末座。獅隊開季僅發動6次盜壘，為聯盟最少，盜壘成功率6成66。為何獅隊今年盜壘次數變少？總教練林岳平思考片刻，然後笑說，「我們上壘率應該不高吧。」餅總的體感很準，獅隊目前打擊率2成43、上壘率3成06都排名聯盟第5，「現在一場大概5、6支安打（實際上場均8安），上壘的頻率不高，難以發動盜壘。」此外，餅總指出，獅隊現在這套陣型，並沒有速度特別快又或是很會盜壘的選手，「所以這個（盜壘）現象一定會下降，因為得分都很難了。」陳傑憲、林佳緯目前都因傷缺陣，即便今年壘包加大，獅隊仍因現有陣容不快，選擇保守面對壘上有人的情況。「現在場上比較會盜壘成功的是邱智呈。」餅總直言，邱智呈能跑，但目前上不了壘，「不是說我們不盜壘，是我們目前上壘率不高，擅長盜壘的人上壘率更加不高。」餅總進一步指出，會珍惜有上壘的時候，不會輕易就增加在壘上出局的機會。