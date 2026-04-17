全新國旅補助方案陸續推出，高雄市政府觀光局就表示，將推出「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫，只要符合組團條件，即可申請補助車資補助，每團新台幣4500元。而嘉義市也於日前宣布，市府自行編列2千萬預算推動國旅自由行住宿補助，「玩嘉攻略大方送」活動即日起開跑，每晚每房最多可申請1000元補助。
🟡高雄全新國旅補助：高雄海線五行政區補助交通費
高雄市政府觀光局為推廣在地漁村魅力，正式啟動「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫。即日起至115年6月30日止，旅行社只要組團前往高雄海線的「茄萣、永安、彌陀、梓官、林園」等五行政區旅遊，符合條件即可申請每團4500元的交通費補助。
📍高雄「海線潮旅行」旅遊補助相關資訊：
申請資格：全國合法旅行業者。
申請條件：每團人數需達15人以上，造訪海線五區的指定景點，並安排於當地用餐。
補助金額：符合條件即可申請每團4500 元的車資補助。
出團期限：即日起至2026年6月30日止。
申請期限：至2026年7月15日止（經費補助額度若提前用罄即停止受理）。
🟡嘉義市也有國旅補助：每房每晚可申請1000元
嘉義市府也於日前宣布，市府自行編列2千萬預算推動國旅自由行住宿補助，「玩嘉攻略大方送」活動即日起開跑，每晚每房最多可申請1000元補助，即日起開放民眾申請。
嘉義市府表示，在2025年寫下全年住宿人次達217萬1545人次紀錄、創下歷史新高。嘉義市觀光新聞處鄭雅文處長指出，本次補助計畫由市府自籌預算2000萬元，每房每晚最高可申請1000元補助，活動採線上申請機制，自即日起開放民眾可上玩嘉攻略大放送嘉義市國旅自由行補助官網申請活動資格，旅客完成登錄後即可向合作旅宿訂房。
📍「嘉義市國旅住宿補助」資訊一覽：
申請資格：每位國民皆可
優惠內容：不分平假日入住參與活動之旅館民宿，每房最高可折抵住宿費用1000元，每人享一次優惠。
優惠日期：即日起即可申請
活動官網：玩嘉攻略大放送嘉義市國旅自由行補助
活動洽詢電話：(05)227-7208
📍「嘉義市國旅住宿補助」申請辦法：
民眾方：
步驟一：直接向有參與活動的旅館民宿訂房
步驟二：於活動網站玩嘉攻略大放送登錄相關資料，於入住時可直接折抵住宿費。
旅宿方：
現場折抵住宿費用予民眾，至活動專區結帳登記 及上傳資料，再檢具相關資料及文件向嘉義市政府申請領折抵費用。
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高雄市政府觀光局為推廣在地漁村魅力，正式啟動「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫。即日起至115年6月30日止，旅行社只要組團前往高雄海線的「茄萣、永安、彌陀、梓官、林園」等五行政區旅遊，符合條件即可申請每團4500元的交通費補助。
📍高雄「海線潮旅行」旅遊補助相關資訊：
申請資格：全國合法旅行業者。
申請條件：每團人數需達15人以上，造訪海線五區的指定景點，並安排於當地用餐。
補助金額：符合條件即可申請每團4500 元的車資補助。
出團期限：即日起至2026年6月30日止。
申請期限：至2026年7月15日止（經費補助額度若提前用罄即停止受理）。
🟡嘉義市也有國旅補助：每房每晚可申請1000元
嘉義市府也於日前宣布，市府自行編列2千萬預算推動國旅自由行住宿補助，「玩嘉攻略大方送」活動即日起開跑，每晚每房最多可申請1000元補助，即日起開放民眾申請。
嘉義市府表示，在2025年寫下全年住宿人次達217萬1545人次紀錄、創下歷史新高。嘉義市觀光新聞處鄭雅文處長指出，本次補助計畫由市府自籌預算2000萬元，每房每晚最高可申請1000元補助，活動採線上申請機制，自即日起開放民眾可上玩嘉攻略大放送嘉義市國旅自由行補助官網申請活動資格，旅客完成登錄後即可向合作旅宿訂房。
📍「嘉義市國旅住宿補助」資訊一覽：
申請資格：每位國民皆可
優惠內容：不分平假日入住參與活動之旅館民宿，每房最高可折抵住宿費用1000元，每人享一次優惠。
優惠日期：即日起即可申請
活動官網：玩嘉攻略大放送嘉義市國旅自由行補助
活動洽詢電話：(05)227-7208
📍「嘉義市國旅住宿補助」申請辦法：
民眾方：
步驟一：直接向有參與活動的旅館民宿訂房
步驟二：於活動網站玩嘉攻略大放送登錄相關資料，於入住時可直接折抵住宿費。
旅宿方：
現場折抵住宿費用予民眾，至活動專區結帳登記 及上傳資料，再檢具相關資料及文件向嘉義市政府申請領折抵費用。