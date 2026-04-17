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國民黨副主席李乾龍日前爆出座車被裝設「追蹤器」，全黨將矛頭指向賴清德政府，不過本人對此說法予以否認，且始終拒絕報案，讓整起事件更顯撲朔迷離。儘管如此，新北市警方仍主動介入調查，試圖釐清真相，沒想到一查才發現只是個「防丟定位器」，這讓民進黨團炸鍋，綠委吳思瑤怒轟：「該道歉就要道歉！」新北警副局長林武宏表示，李乾龍起初不願提供相關資料，也拒絕報案與車輛檢查，對於裝置發現時間與丟棄過程說法不一，僅稱已將其丟入垃圾桶。經多次溝通後，李乾龍才提供當時拍攝的裝置照片，警方仍持續積極偵辦，並將朝《妨害秘密罪》方向追查是否存在不法監控行為。經進一步鑑定後，新北警方確認該裝置為市面常見的「防丟定位器」，價格不到千元，主要透過藍牙與第三方設備進行定位，功能並不具備精準即時追蹤能力，時間大多會延遲，多用於防止寵物、孩童或長輩走失，此一結果也讓事件性質出現轉折。對此，民進黨立委吳思瑤批評，此案根本是「林北好油案」翻版，也就是「林北好龍案」，國民黨說法前後矛盾，從時間點到裝置位置皆無法自圓其說，一會說是2個月、一會又變半年前，一下說追蹤器安裝在後照鏡、一下又變成保險桿，她也形容整起事件宛如「羅生門」。吳思瑤更直言，國民黨刻意將事件炒作成「台版水門案」，甚至上綱至總統賴清德層級，真的是非常惡質的政治指控。她也質疑，為何遲遲不報案，是不是心虛，擔心真相曝光是誣賴總統？吳思瑤強調，該案已非李乾龍單純權益問題，而是涉及公共議題與他人名譽，要求國民黨應出面釐清鬧劇，「如果憑空惡意栽贓，該道歉就要道歉」。