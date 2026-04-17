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▲換上香燈腳裝備，Bii畢書盡（右）與郭家瑋（左）親自踏上進香路，並在抵達北港時親眼目睹媽祖鑾轎「三進三退」的壯闊場面。Bii表示，現場萬人一心祈求平安的畫面讓他深受感動，這份熱情也轉化為演唱神曲時的力量。（圖／索尼音樂提供）

苗栗白沙屯媽祖進香活動進入回鑾高潮，萬人簇擁的「粉紅超跑」沿途總能聽到洗腦的宗教神曲。過往信眾耳熟能詳的莫過於神曲天后林姍的歌聲，但今年進香路上卻出現一首讓人耳朵懷孕的「新神曲」，不僅曲風熱血，更有眼尖信眾發現，演唱這首歌的「大咖男星」竟然也低調出現在進香隊伍中發物資，身分曝光後引發萬人朝聖，他正是實力派男神 Bii 畢書盡。長年以來，林姍演唱的媽祖歌曲早已成為香燈腳心中的經典，但今年不少信眾在路邊應援站都被一首力量感十足的男聲吸引。原來，畢書盡與新生代歌手郭家瑋受邀為人文宗教電影《農曆三月二十三》演唱主題曲〈半途中〉與加油曲〈常與非常的我〉，這首「新神曲」因旋律激昂且歌詞催淚，在進香途中強力放送，不少網友聽完直呼：「爆炸好聽！」、「這首真的可以挑戰林姍天后的地位了」、「男神音色太絕了」。不只獻唱，畢書盡更親自投身進香行列。他在路邊應援站擔任志工，親手分發茶飲與乾洗澡用品，雖然戴著帽子壓低帽簷，但精緻五官仍被眼尖信眾認出，現場驚呼聲不斷：「這志工也太帥！」、「真的是畢書盡在遶境！」。Bii 透露，這次之所以現身，是因為受邀演唱媽祖電影主題曲後，深深感受到「女神」慈悲的力量，因此決定親自踏上進香路「還願」並陪伴信眾走一段路。畢書盡與郭家瑋在現場親眼見證了鑾轎「三進三退」的震撼瞬間，深受感動。Bii 坦言，這是他第一次近距離感受台灣民間信仰的熱情，「真的能感受到大家聚在一起的力量，心裡很溫暖。」兩人在步行過程中，也收到了信眾主動提供的水果與滷肉飯，深刻體會到「結緣」的溫情，兩人手拿補給品笑稱：「真的很像一路上交到了很多朋友。」相較於近日網傳部分香燈腳搶物資、寄蝦皮的亂象，畢書盡與郭家瑋展現了最溫暖的參與方式。他們透過「神曲」為信眾打氣，並用汗水親身實踐信仰的傳承。這則男神現身的消息在 Threads 與臉書曝光後，網友大讚：「有神曲聽又有男神看，今年進香太幸福」、「林姍要小心，這首新歌真的會中毒」。